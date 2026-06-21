杭州男子被五步蛇咬 送院尿液呈「豉油色」

夏季到來，也是蛇出沒的季節，大家郊遊時要小心。在內地杭州，一名男子清理住屋院子雜物時被蛇咬，差點性命不保。報道指，他被五步蛇(又稱百花蛇和百步蛇等)咬傷，送到醫院急救時，尿液竟呈「豉油色」。
五步蛇｜周圍皮膚迅速腫脹疼痛
55歲的何先生事後猶有餘悸稱，當他用力拽起一塊壓在角落的木板時，忽然感覺右手腕被冰涼、尖利的東西猛刺了一下，緊接著一陣燒灼般的劇痛從腕部迅速向上擴散。他猛地縮回手，只見木板翻落間，一條劇毒五步蛇正盤踞在瓦罐縫隙里昂著頭與他對視。報道指，何先生傷口處有兩個較為寬大的牙痕，很快周圍皮膚便迅速開始腫脹、疼痛，並有暗紅色的血水從牙痕處滲出。因為劇烈疼痛以及驚嚇，何先生兩眼一黑暈了過去。家人見狀大驚，立即撥緊急熱線將其送至杭州市中醫院急診科。
五步蛇｜現嚴重凝血功能障礙可喪命
醫生同時對何先生給予抗蛇毒血清、抗感染、抗過敏、止血和保肝護腎等綜合治療，並緊急安排檢查。檢查結果令人震驚，其血小板急劇下降，肌酶顯著升高，凝血功能更是無法測出，尿液呈醬油色(豉油色)。所有這些指標都指向嚴重的凝血功能障礙，一旦發生多部位黏膜或內臟大出血，隨時可能危及生命。
面對如此兇險的病情，專家團隊立即為患者實施血漿置換和連續性腎臟替代治療(CRRT)。隨著血泵緩緩轉動，淡黃色的新鮮血漿一滴一滴輸入何先生體內，而含有毒素的廢棄血漿則被逐步分離排出。治療後，患者的尿液色澤從醬油色逐漸變為茶色，複查凝血功能及尿常規指標明顯改善，在場醫護終於鬆了口氣。
五步蛇｜遭毒蛇咬傷如何緊急處理
如果遭毒蛇咬傷，首先是保持冷靜，盡快遠離蛇所在區域；盡量記住蛇的外形、顏色、頭部形狀等特徵，有條件可拍照留證。然後是緊急送院或致電緊急熱線，以及摘掉受傷肢體飾物，如戒指、手錶等，保持受傷肢體靜止下垂、低於心臟水平，切勿步行或奔跑，減少毒素擴散。在咬傷肢體近心端、距傷口5至10cm處，用布條、鞋帶等就地取材結紮，鬆緊度以阻斷淋巴和靜脈回流為宜(勿過緊)，每30分鐘放鬆1至2分鐘。
用大量流動的清水沖洗傷口及周圍皮膚，有條件者以3%過氧化氫或1:5000高錳酸鉀溶液反復沖洗，清除毒牙及汙物；沖洗時從肢體近心端向傷口方向輕輕擠壓，促使毒液排出(勿用力過猛)，也可用吸引器或注射器輔助排毒。轉運途中保持傷口與心臟齊平或稍低，切勿抬高患肢。