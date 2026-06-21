杭州男子被五步蛇咬 送院尿液呈「豉油色」

夏季到來，也是蛇出沒的季節，大家郊遊時要小心。在內地杭州，一名男子清理住屋院子雜物時被蛇咬，差點性命不保。報道指，他被五步蛇(又稱百花蛇和百步蛇等)咬傷，送到醫院急救時，尿液竟呈「豉油色」。

五步蛇｜周圍皮膚迅速腫脹疼痛

55歲的何先生事後猶有餘悸稱，當他用力拽起一塊壓在角落的木板時，忽然感覺右手腕被冰涼、尖利的東西猛刺了一下，緊接著一陣燒灼般的劇痛從腕部迅速向上擴散。他猛地縮回手，只見木板翻落間，一條劇毒五步蛇正盤踞在瓦罐縫隙里昂著頭與他對視。報道指，何先生傷口處有兩個較為寬大的牙痕，很快周圍皮膚便迅速開始腫脹、疼痛，並有暗紅色的血水從牙痕處滲出。因為劇烈疼痛以及驚嚇，何先生兩眼一黑暈了過去。家人見狀大驚，立即撥緊急熱線將其送至杭州市中醫院急診科。