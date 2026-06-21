黎家盈夥隊友天宮吃糉送祝福 首次完成醫療救護訓練

神舟二十三號乘組在中國空間站迎來進駐後首個端午節，朱楊柱、張志遠及本港載荷專家黎家盈一起品嚐「太空糉」，並向地面送上祝福。3位航天員亦繼續按計劃推進多項科學研究、技術試驗及平台維護工作，包括首次醫療救護在軌訓練，以及多項與人體健康及微重力環境相關的實驗。 中國載人航天工程公布的最新《天宮TV》片段顯示，神舟二十三號乘組過去一周穩步執行各項任務，包括利用太空拉曼光譜儀，展開菌群與營養代謝相關實驗，透過分析尿液樣本中的代謝組分，研究長期在軌飛行環境下腸道菌群變化，以及有關變化對人體營養代謝造成的影響。

聚焦人體健康與微重力影響 乘組亦進行了視覺運動加工及微重力直覺物理等行為實驗，研究航天員的大腦反應與手眼協調，在無重力環境下會受到甚麼影響，並收集數據作深入分析。 在航天員心理及認知能力研究方面，乘組完成在軌情緒識別與評價技術研究，以及應急決策能力評估測試，相關成果將用於分析長期駐留太空期間情緒狀態及應變能力的變化規律。 空間站內的各項技術試驗和設備維護工作同樣持續進行。乘組完成「流體櫃」實驗樣品更換、「兩相系統」實驗模組拆裝、紅外熱像儀安裝，以及生物技術實驗櫃在軌維護。畫面亦顯示，乘組較早前培育的植物已逐步成長，太空中的綠色作物展現旺盛生命力。

除科學研究，3位航天員上周亦完成進駐空間站後首次醫療救護在軌訓練，透過模擬救護操作，進一步熟悉微重力環境下的施力特性及應急處理方式。訓練期間，黎家盈協助隊友穿戴救護器具。乘組亦完成視力、眼壓及眼底檢查，並使用對抗骨質流失的儀器，配合日常運動鍛鍊，為長期在軌駐留保持良好狀態。乘組並在日前在空間站度過首個傳統節日端午節，一起吃糉及送出端午祝福。