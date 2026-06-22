AI短劇「缺臉」低價向素人演員買肖像 授權一年僅500元人民幣

隨著AI短劇產業快速崛起，「賣臉」正成為內地演藝圈的新現象。不少製作公司透過肖像授權方式，向演員、模特兒甚至一般人購買臉部使用權，用於AI角色生成。有演員透露，一年授權費最低僅500元人民幣，甚至單部作品授權費只有100元人民幣。 平均一日僅獲1元 據《錢江晚報》報道，一名化名林敏的演員向記者透露，曾收到熟識導演邀請，希望以500元人民幣價格購買其一年期肖像使用權，用於AI短劇製作。換算下來平均一天收入僅約1元人民幣，讓她難以接受，最終拒絕。「我擔心未來刷到短劇時，連自己都認不出來。」林敏表示，即使目前沒有拍攝工作、收入不穩定，仍不願輕易將自己的臉授權予AI公司。

事實上，「買臉」需求正快速增加。由於AI短劇製作成本遠低於真人拍攝，市場規模近年迅速擴張，但大量角色需要各式人物肖像，令影片製作公司「缺臉」問題浮現。

業界人士指出，目前AI生成角色主要有兩種方式，一是直接生成，另一種則以真人照片作為基礎建模（Modeling）。由於完全由AI生成的人物常出現「撞臉」或五官刻板問題，因此越來越多公司選擇直接購買真人肖像授權，提高角色真實感。 根據業內人士透露，目前肖像授權模式大致分為兩種，一種是買斷制，價格約500元至1500元人民幣不等；另一種則採分成合作模式，依實際作品收益分配報酬。部分經紀公司甚至會在藝人簽約時，同步納入AI肖像授權條款，授權期限從一年到十年不等。

向學生家庭主婦招手 值得注意的是，購買對象不僅限於演員。AI短劇製作公司表示，目前簽約者包含學生、家庭主婦、群眾演員及兼職模特兒等。對部分收入有限的人而言，只需提供幾張照片便可獲得額外收入，具有一定吸引力。 不過，也有不少演員抱持保留態度。短劇演員Lawrence便明確表示，自己的樣子是最重要的資產，因此絕不出售肖像授權，甚至會在演出合約中特別加入禁制AI使用條款，以避免未來遭濫用或產生法律糾紛。 隨著生成式AI技術快速成熟，肖像授權市場正在形成全新商業模式。然而在商業利益之外，授權範圍是否明確、使用期限如何規範，以及未來是否可能出現形象失控、偽造等問題，也成為產業發展過程中必須面對的重要課題。