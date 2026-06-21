台的士乘客神色慌張惹疑　機警司機識破詐騙下線即報警獲獎1萬元

台灣有機警的士司機接載一名乘客期間，發現其行為過於慌張，及後相信對方極有可能是詐騙集團的「下線」，在落客後隨即向路邊警員舉報，最終警方成功人贓並獲。涉案女子日前被判囚1年，立功的司機則獲發1萬新台幣檢舉獎金，折合約2,400港元。

警趕抵保地產代理現金不失

案情指，的士司機莊先生當日在台中市西屯區一間便利店，接載45歲蔡姓女子前往潭子區另一間便利店。蔡女甫登車已顯得極度焦慮，並在約20分鐘的車程中「機不離手」，全程透過通訊軟件與別人通話，更每隔數分鐘便催促司機，「還有幾分鐘才到？」、「能不能再快一點？」在的士抵達目的地後，蔡女急不及待向電話另一端匯報「已經到了」。

莊男憑多年載客經驗，認為蔡女的行徑極度可疑，懷疑對方屬詐騙集團派出執行任務的「下線」。他落客及駛離現場後，在附近找到台中市警察局大雅分局潭子分駐所的警車，遂立即向警員詳述蔡女的特徵和行為。警員接報後迅速趕抵有關便利店，並發現蔡女正與一名廖姓女子交談，當時廖女已把剛提取的14.3萬新台幣(折合約3.4萬港元)現金交予蔡女。警員隨即上前表露身份調查，蔡女頓時神色大變及支吾其詞，最終當場被捕。