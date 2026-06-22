女食客鯁喉半裸廚師救人 被批「不穿上衣貼近女性」回應爭議(有片)

江蘇蘇州一家烤魚店內本月14日中午發生一名女顧客用餐時喉嚨突發異物卡喉的事故。同行友人與店員立刻採用哈姆立克急救法（另譯謙烈治法）施救，但異物始終沒能排出。正在二樓後廚忙碌的廚師劉師傅聽聞事件後，急忙下樓接力救援。經過兩分鐘施救，顧客順利咳出異物脱險。現場CCTV可見，劉師傅施救期間上身一度沒穿衣服，影片傳到網上後引發爭議，有網民質疑他為何光著上身貼近女性。

影片可以看到，劉師傅急忙下樓時，腹部的傷口處覆蓋著紗布，他右手抓著一件T恤，沒來得及穿上。他半裸施救數秒後，由女店員接手，及後穿回上衣再度施救。面對網絡上的質疑聲音，劉師傅發影片回應：「好多人在問我施救的時候為何沒有穿衣服？因為前兩天在廚房不小心被油濺到了，身上的傷到現在還沒有好，救人的時候又太突然了」。他當時已發現自己的做法不妥，馬上把衣服給穿上。

網民力撐師傅 「莫讓好人寒了心」

面對質疑聲音，他坦言並不好受。「這兩天對我的生活造成了一些影響，朋友一看到我就問這問那。」自己曾將一些負面評論刪除，並解釋當時沒穿衣服的原因。他更擔心的是這件事持續發酵會給被救者帶來困擾。如果以後又遇到類似突發情況，還會立即施援嗎？劉師傅的回答很堅定：「當時的情況如果再來一次，我還會及時救人。我沒有顧及那麼多，因為他喊得很著急，我知道下面出大事了。」