雲南歷史考題登熱搜　稱愛迪生未出世就發明燈膽　一出生就建發電廠(有片)

雲南今年中考歷史科試題鬧出巨大笑話甚至登上微博熱搜，考卷內文不僅將知名發明家愛迪生（Thomas Alva Edison） 誤寫成1882年出生，還稱他發明了電話，甚至稱他於1882年創建美國首座商用火力發電站，等同「一出生就蓋電廠」，瞬間引發中國網友熱議。
根據內地媒體《封面新聞》報道，2026年雲南省中考歷史試卷的第29題，在背景資料敘述中寫道：「愛迪生1882年出生於紐約……他一生發明了電燈、電話、電影等1,000多項專利技術……1879年發明燈膽……1882年，他在紐約創建了美國第一個火力發電站」。這項試題敘述在考試後曝光，隨即引來大批中國網民嘲諷。有細心的網友直指，這段短短的試題敘述中，竟然就存在高達3處嚴重的史實錯誤。首先，愛迪生其實是1847年2月11日出生於美國俄亥俄州，而非1882年出生於紐約；其次，電話的發明者普遍被認為是貝爾(Alexander G. Bell)，而非愛迪生。而第3處錯誤更直接衍生自第1處的時間線混亂。若按照考卷所寫的愛迪生果真出生於1882年，他要如何能在出生當年的1882年就創建全球第一座商用火力發電廠，甚至他又如何能在出生前3年的1879年，就成功發明具實用價值的白熾燈泡。
雲南省教育廳致歉 多人停職檢查處理
雲南省教育廳已成立調查組，對相關責任單位和責任人進行調查。就試題核實情況，第一，愛迪生「1882年出生於紐約」表述錯誤，應為「1847年出生於俄亥俄州」。第二，「愛迪生一生發明了電燈、電話、電影等1000多項專利技術」表述不嚴謹，應為「愛迪生一生取得了電燈、電話、電影等領域的1000多項發明專利」。目前，已對雲南省招生考試院分管領導、命題處處長、中考歷史學科命題秘書進行停職檢查處理。同時，對命題組組長及成員開展嚴肅追責問責。對命題中出現的錯誤深感愧疚自責，真誠地向廣大師生、家長和社會各界致歉。將深刻汲取教訓，舉一反三，從嚴管理，堅決杜絕此類問題再次發生。