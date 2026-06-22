北上消費｜港女企硬做「現金黨」 被嘲當怪人看待停留上世紀

港人北上消費潮成風，趁周末及假日往內地已成常態，電子支付自然成為必備工具，不過，最近有女網民在社交平台facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」發文，稱即使電子支付在內地已成大勢，惟自己北上消費時仍堅持做「現金黨」，用現金付款，更問有沒有同路人：「請問依家仲有冇人返大陸好似我咁用現金畀錢？」，帖文即掀起熱議。

大多網民均指出內地民間已視電子支付為主流，仍帶現金消費恐怕會被投以奇異目光視為「另類」，有人更留言：「兩年前已經畀人當怪人看待，話冇錢找，何況依家，你只會處處不便，極度冇癮」、「全世界都用電子支付，你還停留在上世紀，用現金支付，又要預備散銀，唔怕煩嗎？」、「你可以比現金，但預冇得找，或者人家要花時間搵現金找比你，浪費大家時間囉」、「上面一個電話搞掂 ，埋單搭地鐵搭巴士call車，你估香港咁落後仲要帶銀包」，「近年上去無用過現金，全部電子支付」、「1/5時間在大陸生活玩樂，全年冇用過現金」、「全部用電子支付 亦都可以付現金 但係可能冇零錢找續」、「因為太多假銀紙，所以佢地轉電子」、「我係香港都冇用現金啦，仲話返大陸」。

網民撐入鄕要隨俗 惟亦要兩手準備 不過亦有網民撐樓主，認為北上消費可做足兩手準備，帶備現金以備不時之需：「分別帶現金和電子支付以策萬全，入鄕要隨俗」、「帶備少量現金好啲，萬一遺失電話，乜車都搭唔到」、「萬一無咗手機，我有實體銀聯信用卡、現金可用」、「我主要用香港支付寶和微信支付，帶幾百現金主要用在食自助餐100元按金」。並有網民指不少長者因不熟悉科技，故仍用現金「老人家，全現金，0電子支付」、「有好多人仲係畀現金㗎有啲長者仲未識用電子支付」、「我奶奶成疊100蚊紙拎上去」。

有網民亦引內地法例，指出「店舖不可以拒絕收現金、必須有足夠零錢作為找續」、「昨天去山姆都畀現金」。中國人民銀行聯合國家發展改革委和金融監管總局發布《人民幣現金收付及服務規定》，指出自2月1日起，行政機關、事業單位、公共服務機構及各類經營主體不得隨意拒收人民幣現金，亦不得對現金支付採取歧視措施，商戶亦要預備足夠零錢找續，以防範和整治拒收現金的歧視性行為。