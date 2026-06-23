國足14歲「明日之星」友賽成人隊 被圍毆打到骨折 (有片)

美加墨世界盃正進行之際，中國一場足球賽事更打出真火。被視為國足「明日之星」、剛於4月代表中國U15男子足球隊上陣擊敗意大利隊的14歲少年張皓燁，周日（21日）代表廣東銘途俱樂部少年隊，於廣州與湖南湘超張家界成人隊進行友賽，遭對方人員毆打，頭、腹、手多處受傷甚至骨折，私隱部位也遭惡意踢踹，身心重創。湖南省足球協會公開發布聲明，表示涉事人員已暫停參加湖南省內一切足球活動，公安機關正進行調查。

6月12日至22日，湘超張家界隊赴廣東佛山、深圳等地，開展為期10天的集訓，共30人參加。張家界市足球協會通報指，本月21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在廣州進行交流賽，雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突，造成不良社會影響，對此深表遺憾。事發後，張家界市足協高度重視，第一時間赴廣州調查。公安機關正進行調查，該會堅決反對任何形式的球場暴力行為，對違反體育道德和賽事紀律的行為始終堅持「零容忍」態度。湖南省足球協會公開發布聲明回應此事，表示已暫停涉事人員參加湖南省內一切足球活動。

廣東銘途俱樂部發布聲明，己方參賽球員均為青少年，對手為成年隊伍，本應恪守體育道德、尊重未成年球員，做好競技表率。但比賽期間，張家界隊相關人員惡意毆打該會未成年球員，造成身體受傷、身心受損，且嚴重擾亂賽場秩序。銘途對此予以強烈譴責，絕不接受任何形式的道歉、調解，將追責到底。

剛助U15擊敗意大利

據悉衝突於70分鐘發生，現場影片記錄張家界隊多名成年球員對廣東銘途的未成年球員圍堵毆打，期間有球員試圖逃離，但被對方攔下繼續毆打，傷勢最重的為當時只上前勸交的14歲張皓燁，他是國內2011年齡段的頂尖球員，今年4月入選中國U15男子足球隊，並隨隊出訪意大利參加「國家之杯」，在4月的比賽中正選上場，幫助U15國足2:0擊敗意大利U15國家隊。據報道，張頭部、鼻部、腹部、右手多處損傷，右手第五掌骨遠段骨折，私隱部位也遭惡意踢踹，身心雙重重創。