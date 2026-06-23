遼寧艦兩個月遠海實訓歷來最久　遇日本艦機「滋擾挑釁」

中國航母遼寧艦編隊22日完成遠海實戰化訓練返回母港。長達近2個月訓練中，轉戰南海、西太平洋等多個海空域，且面對日本艦機多次近距離滋擾，皆專業穩妥處置，中國軍事專家解析此代表遠海體系戰力進一步增強。 據官方《新華社》報道，在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練，此次訓練是中國海軍根據年度計畫組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。 「遠海體系戰力進一步增強」

「訓練期間，日方艦機多次近距離跟蹤監視，滋擾挑釁」。遼寧艦編隊全程保持高度戒備狀態，連續組織艦載機戰鬥起飛，靈活變換戰鬥隊形，專業穩妥處置應對日方危險行徑。 內地軍事專家張軍社接受《澎湃新聞》採訪。首先是「遠海體系戰力進一步增強」，據此前中國海軍發布消息，稱遼寧艦編隊5月19日赴西太平洋相關海域開展訓練，加上之前離港前往南海（4月20日遼寧艦航母經過台灣海峽），跨區域演訓時間近兩個月，「是遼寧艦入列以來時間最長的一次跨區域遠海訓練」。

其次是「與兩棲攻擊艦開展聯合演練」，從演訓影片來看，與遼寧艦編隊開展聯合演練的是安徽艦，安徽艦出動了氣墊登陸艇、運輸直升機、突擊直升機等，演練科目應該包括立體登陸作戰。 提高殲-15作戰半徑 看點三則是「運油-20A加油機為艦載機空中加油」，大型加油機可以攜帶更多燃油，為多架重型戰鬥機提供燃油，大幅提高殲-15戰鬥機的作戰半徑，如果艦載機作戰半徑大約1,500公里，通過空中加油可增加到2,500公里甚至更多，且「運油-20A來自空軍，殲-15是海軍戰機，不同軍種聯合演訓，有助於提升聯合作戰的能力」。