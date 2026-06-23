鄭州女顧客試衫遭頑童拉開簾 全裸曝光多名男客前

河南鄭州一名女子在內地服裝品牌連鎖店One Moment試身室試衣期間，遭一名頑童拉開布簾，導致全身赤裸暴露，當時門外更有多名男性。事件曝光後，品牌發致歉聲明，承認存在三項管理失職，並承諾全面整改。根據照片該品牌試身室採用「上下漏風」布簾設計，可用外力輕易掀開，早被質疑構成嚴重私隱隱患。

該名女網民於社交平台發文稱，近日在One Moment鄭州金融島銀泰inPARK門店試身室試衣時，已發現試衣間簾子損壞、無法完全拉緊閉合，本身就存在嚴重隱私安全隱患。在試衣過程中，竟有小孩直接拉開試衣間簾子，當時自己全身未穿衣物、處於完全裸露狀態。簾子被拉開的瞬間，試衣間門口聚集了多名男性。此事對其「造成極大心理陰影」。

涉事門店周一(6月22日)發表致歉聲明，稱品牌總部第一時間成立專項小組處理此事，證門店存在三項明確的管理失職，試衣間門簾磁吸扣不夠牢固或掉落後未及時檢修更換，存在隱私安全隱患；試衣區域未設置異性止步警示標識、未劃定私密管控區域；當班員工在事發時未及時制止人員圍觀、未第一時間安撫當事人，未履行秩序維護與顧客保護職責。