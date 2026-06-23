鄭州女顧客試衫遭頑童拉開簾 全裸曝光多名男客前

河南鄭州一名女子在內地服裝品牌連鎖店One Moment試身室試衣期間，遭一名頑童拉開布簾，導致全身赤裸暴露，當時門外更有多名男性。事件曝光後，品牌發致歉聲明，承認存在三項管理失職，並承諾全面整改。根據照片該品牌試身室採用「上下漏風」布簾設計，可用外力輕易掀開，早被質疑構成嚴重私隱隱患。
該名女網民於社交平台發文稱，近日在One Moment鄭州金融島銀泰inPARK門店試身室試衣時，已發現試衣間簾子損壞、無法完全拉緊閉合，本身就存在嚴重隱私安全隱患。在試衣過程中，竟有小孩直接拉開試衣間簾子，當時自己全身未穿衣物、處於完全裸露狀態。簾子被拉開的瞬間，試衣間門口聚集了多名男性。此事對其「造成極大心理陰影」。
涉事門店周一(6月22日)發表致歉聲明，稱品牌總部第一時間成立專項小組處理此事，證門店存在三項明確的管理失職，試衣間門簾磁吸扣不夠牢固或掉落後未及時檢修更換，存在隱私安全隱患；試衣區域未設置異性止步警示標識、未劃定私密管控區域；當班員工在事發時未及時制止人員圍觀、未第一時間安撫當事人，未履行秩序維護與顧客保護職責。
全國共有超20間門店
品牌方已啟動全面整改，具體措施包括涉事門店檢查全部試衣間遮擋設施，對不能完全閉合試衣間停止使用；將全國老店的門簾磁吸扣改為新店更牢固的掛鉤形式；涉事門店以及全國門店在試衣區入口、通道增設「男士請勿靠近試衣區域」醒目警示標識，劃定試衣私密管控區；啟動門店員工隱私安全與秩序管理專項培訓。
公開信息顯示，One Moment品牌於2023年在上海創立，是一個專為Z世代打造的快時尚品牌，公司曾推出「明星店長」、「一日店長」活動，在社交平台引發關注。目前該品牌在全國共有超20間門店，分布在北京、上海、杭州、西安、長沙、鄭州等城市。