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出版：2026-Jun-23 15:00
更新：2026-Jun-23 15:00

世界盃｜夏蘭特髮圈爆紅登內地熱搜　電商急推同款產品

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挪威足球明星夏蘭特使用KKNEKKI髮圈。（圖／翻攝界面新聞）

挪威足球明星夏蘭特使用KKNEKKI髮圈。（圖／翻攝界面新聞）

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2026年世界盃足球賽激戰正酣，挪威足球明星夏蘭特（Erling Haaland）除了在球場上的表現備受矚目，他綁在頭上的編織頭繩也意外成為熱門話題。由於夏蘭特在高強度比賽中奔跑90分鐘後，招牌丸子頭依舊穩固不鬆散，帶動相關產品在內地銷售熱潮。

據《界面新聞》報道，夏蘭特使用的髮圈來自挪威品牌KKNEKKI。該品牌最早於1987年在南韓創立，後由挪威家族企業Bon Dep收購，目前產品主要在越南及中國內地生產。Bon Dep於2015年取得KKNEKKI品牌經營權，並在2018年展開國際市場布局。

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2024年便入股Bon Dep

值得注意的是，夏蘭特早在2024年便入股Bon Dep，成為少數股東之一。Bon Dep執行長Vibeke Gronseth曾表示，哈蘭德加入後，品牌知名度與銷售額明顯提升，也加速拓展歐洲及全球市場。市場分析更預估，夏蘭特的明星效應有機會讓公司營收較2023年翻倍成長。

KKNEKKI最具特色的是編織工藝，產品由超過60條細線交織而成，兼具彈性與耐用度。一般款式售價約3.5歐元（約31.2港元），而世界盃期間推出的夏蘭特限量聯名款則包含8條不同顏色髮圈，象徵他職業生涯曾穿過的球衣顏色，並搭配刻有名字的飾珠，售價28歐元（約251港元），目前官網已全數售罄。

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搜尋量已突破3萬次

隨着話題持續延燒，內地電商平台數據顯示，自夏蘭特於6月17日完成世界盃首戰以來，「夏蘭特頭繩（髮圈）」關鍵字搜尋量已突破3萬次。淘寶、閒魚等平台也出現大量代購賣家，熱門聯名款價格普遍超過300元人民幣（約347港元），較原價高出約五成，仍吸引不少球迷下單收藏。

此外，不少內地製造商也迅速跟進，推出外觀相似的「夏蘭特同款」編織髮圈。事實上，這類產品早已存在市場多年，生產技術門檻不高，價格便宜。義烏部分飾品工廠表示，近一週相關產品訂單確實明顯增加，但由於本就是常態性商品，因此暫不會因短期流量而大幅調整生產策略。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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