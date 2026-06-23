深圳「卡瑪王子」合桃酥驚現生鏽螺絲 客人拒交證物仍獲賠千元(有片)

深圳網紅連鎖烘焙店「卡瑪王子」一名女顧客進食合桃酥期間，發現一顆約2厘米長、已生鏽的工業金屬螺絲完整「內嵌」在餅身中央。(《第一現場》)

深圳網紅連鎖烘焙店「卡瑪王子」發生食品安全事故。一名女顧客進食合桃酥期間，發現一顆約2厘米長、已生鏽的工業金屬螺絲完整「內嵌」在餅身中央，隨即向商家索賠。商家一度要求歸還證物才賠償，惟最終讓步支付1000元（人民幣，下同）賠償金。

深圳電視台《第一現場》報道，家住寶安區沙井的蘇女士於6月1日在「卡瑪王子」網購合桃酥，產品標明產自東莞廠房。6月16日，她進食至倒數第二塊時咬到異物，發現一顆2厘米長的生鏽螺絲完整嵌入餅中。蘇女士擔憂螺絲可能對身體造成影響，遂透過品牌App聯繫客服。

涉事門店店長表示，合桃酥由工廠統一配送，要求回收問題商品是為排查生產設備哪個環節出現螺絲脫落抑或是人為因素，方退款並賠償1,000元。蘇女士拒絕交出證物，指「不會把證物歸還給他們」，並向消費者投訴熱線12315投訴。