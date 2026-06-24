內地未成年犯罪及涉案人數五年來首度「雙降」　2025年起訴5.6萬人

內地最高人民檢察院在6月23日公布《中國未成年人檢察工作40年發展報告》，並說明近年未成年人犯罪預防與治理成果。最高檢指出，在多方共同努力下，2025年未成年人犯罪案件數量及涉案人數均呈下降趨勢，實現近五年來首次「雙下降」。 據《紅星新聞》報道，最高人民檢察院未成年人檢察廳廳長線杰表示，面對未成年人犯罪型態不斷變化，檢察機關近年持續落實「預防就是保護，懲治也是挽救」理念，在依法打擊犯罪的同時，也加強教育矯治與社會治理，提升預防犯罪成效。

在案件處理方面，檢察機關持續落實寬嚴相濟刑事政策。對於主觀惡性較低、初犯或偶犯的未成年人，依法從寬處理，2025年共有1.6萬名未成年人獲附條件不起訴；對於案情嚴大、手段殘忍或後果嚴重的案件，則依法嚴格追究，全年共起訴5.6萬名涉案未成年人。

建立未成年人刑事案「一站式」機制 針對侵害未成年人犯罪，最高檢強調維持「零容忍」立場。統計顯示，2025年共逮捕疑犯5.6萬人。控方並聯合最高法院、公安部及司法部制定辦理性侵未成年人案件相關司法解釋，建立刑事案件「一站式」辦案與救助機制，減少未成年被害人在訴訟過程中的二次傷害。 在犯罪預防方面，檢察機關積極推動未成年人罪錯行為分級干預制度，並配合專門學校及專門矯治教育體系建設。目前已有超過300個縣級以上檢察機關，與公安、教育、民政等部門合作建立分級干預機制，希望在犯罪行為形成初期即介入輔導。

近年持續落實「預防是保護 懲治也是挽救」 此外，最高檢也透過檢察建議、公益訴訟及跨部門協調等方式，推動家庭、學校、社會、網路、政府及司法等「六大保護」機制協同運作。針對家庭監護缺失問題，最高檢與全國婦聯及中國關心下一代工作委員會共同發布家庭教育指導意見，督促家長善盡監護責任。 法治教育則被視為預防未成年人犯罪的重要環節。近年來，檢察機關透過法治副校長制度、「法治進校園」巡迴宣講、未成年人法治教育基地建設，以及連續十年推出的「守護明天」法治教育品牌活動，加強青少年法律知識與自我保護能力培養。