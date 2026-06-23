浙江男連吃2隻糉狂吐血險喪命 醫生揭原因不是普通胃病

端午節食糉應節，但也要適量。內地浙江省海寧一名男子被緊急送院，原因是吃了兩隻糉後出現吐血情況。醫生指，該男子抵達醫院前已吐了兩口鮮血，醫護人員準備搶救時又狂吐了500多毫升鲜血。而在搶救過程中，他再吐兩次鮮血，當場陷入休克。該男子吐血原因並不是普通胃病，而是與身體狀況有關。 食糉吐血｜共吐2000毫升血 全身無了一半血 報道指，醫生初步估計該名男子共失血近2,000毫升，相當於全身少了一半血。負責治療的消化內科主任李金柳指，按醫學標準，嘔血超過1,500毫升可能危及生命，當時情況非常緊急。他回憶說，「現場出血量太大了，血很快就凝成了大塊的血塊，清潔阿姨拿清水沖了好幾遍，都沖不乾淨。」

經過搶救後男子撿回一命，而隔天清晨的驗血結果嚇親醫護人員；他的血紅蛋白僅剩56g/L(正常成年男性應在130g/L以上)，屬於嚴重失血性貧血。綜合評估，他體內的失血量接近2,000毫升。一般人失血超過400毫升就會出現心慌、頭暈，該患者若再晚一步送醫，後果不堪設想。

食糉吐血｜醫生揭食糉嚴重嘔血原因 為何食糉會食到休克差點無命，李金柳稱「這不是普通的胃病，而是患者本身有肝硬化和門靜脈高壓。」他解釋，患有此類疾病的人，其胃底和食道的血管本來就嚴重曲張，鼓得像蚯蚓一樣，且胃黏膜極其脆弱。而患者一連吃了2隻肉粽，直接成了引爆血管的「導火線」。背後有三大關鍵致命原因。 首先，肉粽裡的糯米黏性大，在胃部停留時間極長，會刺激胃部大量分泌胃酸。另外，胃酸侵蝕與摩擦破裂。肝硬化患者脆弱曲張的胃底血管，遭到大量胃酸的劇烈刺激，加上黏稠糯米的擠壓與摩擦，導致血管直接破裂。最後，凝血功能差、止不住血。肝病患者本身的凝血功能通常較差，血管一旦破裂，身體無法自行止血，最終演變成恐怖的噴射狀大出血。

食糉吐血｜幾類人避免食糉 李金柳呼籲民眾吃粽子時必須留意以下幾點，千萬別因一時口腹之欲釀成悲劇。患有肝硬化、慢性胃炎、胃潰瘍的人，胃腸道耐受力低，應盡量避免吃粽子，尤其是重油重鹽的肉粽更是「碰都不能碰」。此外，南方肉粽內常包著排骨，吃的時候務必當心碎骨頭劃傷食道，而吃甜粽時則要小心誤吞堅硬的棗核。另外，老年人的消化功能普遍衰退，糯米吃多了極易堵塞在腸胃中，恐引發危險的腸阻塞。