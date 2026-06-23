35歲女司機載3歲女撞兩車再鏟入舖 驗出「依托咪酯」竟是育兒網紅

台灣桃園市周一晚發生一宗涉嫌毒駕事故，一名35歲林姓女子駕車接送年僅3歲的女兒返家途中，行經中山東路時連環擦撞兩車後，再失控衝入路旁的電單車頭盔店。警員到場後發現林女精神狀態異常，經檢測呈現毒品陽性反應，並在車內查獲「依托咪酯」煙彈。當地傳媒指林女是一名「育兒網紅」，有2.3萬名追隨者。
林女於當晚約6時22分，從龜山區幼兒園接回女兒後，沿桃園區中山東路往三民路方向行駛。期間車輛突然失控，撞向對面線及同線兩輛車，之後再撞入路旁一間電單車頭盔店。有目擊者稱，林女下車時神情渙散、步履不穩，甚至一度站立困難。電單車頭盔店店員表示，當時眾人敲打車窗要求她下車，但林女遲遲沒有反應，約過了10分鐘才走出車外，而且全程搖搖晃晃。
司機位旁搜出依托咪酯煙彈
到場警員亦發現林女言行舉止異常，並對毒品檢測呈陽性反應，車內司機位旁搜出依托咪酯煙彈等違禁品，當場依法拘捕林女。
在社交平台擁有約2.3萬名粉絲
當時林女年僅3歲的女兒亦在車上，明顯受驚，猶幸事故未釀傷亡。林女事後被網民起底，指是一名在社交平台擁有約2.3萬名粉絲的育兒網紅，平日常分享夫妻生活、親子互動及育兒心得；據報她過去也曾公開談及長達6年的求子歷程，表示歷經10次懷孕後才順利生下女兒，並多次以自身經驗鼓勵其他接受試管療程的女性。