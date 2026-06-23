35歲女司機載3歲女撞兩車再鏟入舖 驗出「依托咪酯」竟是育兒網紅

台灣桃園市周一晚發生一宗涉嫌毒駕事故，一名35歲林姓女子駕車接送年僅3歲的女兒返家途中，行經中山東路時連環擦撞兩車後，再失控衝入路旁的電單車頭盔店。警員到場後發現林女精神狀態異常，經檢測呈現毒品陽性反應，並在車內查獲「依托咪酯」煙彈。當地傳媒指林女是一名「育兒網紅」，有2.3萬名追隨者。

林女於當晚約6時22分，從龜山區幼兒園接回女兒後，沿桃園區中山東路往三民路方向行駛。期間車輛突然失控，撞向對面線及同線兩輛車，之後再撞入路旁一間電單車頭盔店。有目擊者稱，林女下車時神情渙散、步履不穩，甚至一度站立困難。電單車頭盔店店員表示，當時眾人敲打車窗要求她下車，但林女遲遲沒有反應，約過了10分鐘才走出車外，而且全程搖搖晃晃。