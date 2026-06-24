小米電視誤發「北京5級地震」預警 官方致歉：內部測試操作失誤

周二(6月23日)晚上，北京市及周邊區域的大扶小米電視用戶收到地震預警信息，但官方地震局稱沒有地震。隨後，小米電視發布致歉信息，稱「測試時操作失誤」。

內地社交平台大批小米電視用戶表示，當晚8時15分，電視突然彈出藍色或黃色畫框的地震預警，顯示「北京海淀區發生5.0級地震」，並伴有刺耳警報聲。大批網民留言稱未感到地震發生，「我就是海淀的，沒有任何感覺」、「下樓後發現無事發生」、「正在看電視突然彈出地震預警，都沒拿鑰匙往樓下跑，被迫找師傅上門開鎖」、「當時懵了，嚇一跳」。有網民指部分電視預警界面顯示信息來源為「中國地震預警網」，但該網實際並未發布任何地震警報，海淀區地震局亦回應稱「信息非官方發布」。

小米電視及後在聲明中表示，昨晚8時15分，北京及周邊區域部分的小米電視用戶接收到的地震預警信息，純屬由於研發人員在進行功能內部測試時的操作失誤所致。在測試過程中，相關人員誤將內部模擬的測試數據推送到了線上的正式環境中。小米電視強調，該預警內容僅為測試用的虛構數據，並非官方發布的真實地震預警，當前相關區域不存在任何地震險情。團隊已於第一時間攔截了該錯誤信息，目前正針對信息發布流程、測試環境機制開展全面整改，並對此次事件給廣大用戶造成的恐慌表達歉意。