張靚穎自爆「清唱太多」被罰款 律師解讀：被罰的不是清唱

內地知名女歌手張靚穎近日自曝因於演唱會「清唱太多」，導致主辦方被文旅部門罰款，並透露後續演出可能取消清唱環節，令歌迷感到可惜，有關話題亦於社交平台引發熱議。有內地律師表示，被罰的不是「清唱」這種演唱形式，而是違反條例中「未經報批的即興表演內容」。

事件源於6月18日四川綿竹一場由酒企主辦的群星拼盤演唱會。張靚穎加唱數首歌曲，歌迷普遍猜測，「罰款」是因為張靚穎在這台商演上清唱了幾首曲目導致。張靚穎及後6月21日在微博透露，「因前幾次商演清唱太多，主辦方被罰款，今天上台前專門叮囑我不能清唱了，以後可能商演都沒有清唱。」張靚穎習慣在商演固定曲目結束後，根據粉絲點歌即興清唱，被稱作「加量不加價」的寵粉福利。

需提前申報備用曲目

對此，不少歌迷感到困惑，稱歌手即興清唱是「寵粉」與敬業的表現，為何招致處罰？上海理振律師事務所律師李振武對內媒表示，內地商演受到嚴格法律管控，被罰的不是「清唱」這種演唱形式，而是「未經報批的即興表演內容」。根據《營業性演出管理條例》，商業演出變更節目未重新報批的，將面臨警告和3萬元人民幣以下處罰。此舉旨在落實三項監管要求：一是內容安全審查，防止出現違規信息；二是保障版權合規，避免未經授權公開表演他人作品；三是控制演出時長，避免影響場館後續安排與公共安全。