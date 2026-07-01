港艇北上｜新政策免入境擔保金 一艇暢遊大灣區山海

5月29日，國務院正式批准粵港澳遊艇自由行相關措施落地，港人駕駛遊艇暢遊大灣區沿岸山海，正式從藍圖走進現實。
從早年擔保金高昂、船籍只能二選一，到如今免擔保、雙船牌齊行，這項新政策到底有哪些亮點、有幾多個通航口岸、有甚麼申辦條件？下文逐一拆解。
文章出處：「當代中國」網站
遊艇自由行｜2大重點 助力港澳遊艇出海灣區9市
《國務院關於同意在粵港澳大灣區內地九市暫時調整實施有關行政規規定的批覆》（簡稱《批覆》）中提到，本次新政最核心的要點，是為出入灣區內地9市的港澳遊艇，推行免擔保與雙船籍制度
過往，「港艇北上」的門檻是需要高額擔保，以市場行情而言，一艘價值3,000萬元的遊艇，入境內地需預繳約100萬元擔保金，再加繁瑣審批手續，因此令不少艇主卻步。
而新政落實後，將全數免入境擔保金，減輕巨額資金負擔，讓港澳遊艇通航更靈活。
另外在「兩套牌」的新模式下，港澳遊艇可保留原有港、澳船籍，同時額外申辦內地臨時船舶國籍證，證件有效期長達一年，有效期內可無限次往返粵港水域，解決過去船籍只能二選一的難題，實現兩地資格兼容。
值得注意的是，港澳遊艇在內地每次連續停留或每年累計停留均不得超過180天。
遊艇自由行｜6大口岸 劃分東西航線
那麽現在港人可以駕船到哪裏玩呢？現階段開放了6個指定通航口岸，依照地理位置分成兩大出行線路。
申請人須年滿18歲並持有港澳居民來往內地通行證
珠江口南沙、九洲、萬山、中山口岸主打西岸航線，適合遊覽廣州、中山、珠海濱海風光。而深圳灣蛇口、機場碼頭口岸專屬東岸線，往來深港最為便捷。目前首批口岸只是起點，後續會陸續新增停靠碼頭與航行海域。
申請資格方面，申請人須年滿18歲並持有港澳居民來往內地通行證，並與備案遊艇俱樂部簽訂委託協議，流程可參考上圖：
與此同時，遊艇自由行並非內地單邊開放，為便利內地船長取得香港水域自由航行資格，香港海事處6月將設立遊艇動態監察系統、提升現有電子業務系統，並授權內地考評機構負責相關培訓與考核。
兩地同步優化監管與報關流程，實現雙向無縫銜接，加快推進「港艇北上」和「北艇南下」的發展。
隨着航點與配套持續擴充，配合廣東2027年邁向千億元遊艇產業的發展目標，粵港澳大灣區濱海休閒產業迎來全新發展契機。
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