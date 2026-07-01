港艇北上｜新政策免入境擔保金 一艇暢遊大灣區山海

過往，「港艇北上」的門檻是需要高額擔保，以市場行情而言，一艘價值3,000萬元的遊艇，入境內地需預繳約100萬元擔保金，再加繁瑣審批手續，因此令不少艇主卻步。 而新政落實後，將全數免入境擔保金，減輕巨額資金負擔，讓港澳遊艇通航更靈活。 另外在「兩套牌」的新模式下，港澳遊艇可保留原有港、澳船籍，同時額外申辦內地臨時船舶國籍證，證件有效期長達一年，有效期內可無限次往返粵港水域，解決過去船籍只能二選一的難題，實現兩地資格兼容。

值得注意的是，港澳遊艇在內地每次連續停留或每年累計停留均不得超過180天。 遊艇自由行｜6大口岸 劃分東西航線 那麽現在港人可以駕船到哪裏玩呢？現階段開放了6個指定通航口岸，依照地理位置分成兩大出行線路。

申請人須年滿18歲並持有港澳居民來往內地通行證 珠江口南沙、九洲、萬山、中山口岸主打西岸航線，適合遊覽廣州、中山、珠海濱海風光。而深圳灣蛇口、機場碼頭口岸專屬東岸線，往來深港最為便捷。目前首批口岸只是起點，後續會陸續新增停靠碼頭與航行海域。 申請資格方面，申請人須年滿18歲並持有港澳居民來往內地通行證，並與備案遊艇俱樂部簽訂委託協議，流程可參考上圖：