我命由我不由天！被挖雙眼「小斌斌」成學霸 特殊高考成績全國第一

在震驚全國的「山西挖眼案」中失去雙眼的郭斌(小斌斌)，奮力燃點生命的光，近日在全國殘疾人單考單招考試(特殊教育高考)以721分(滿分800分)的優異成績，在全國同專業考生中名列第一。小斌斌目前已獲長春大學錄取，將修讀計算機科學與技術及中醫雙學位。當年為免費為郭斌植入義眼的本港眼科醫生林順潮對消息感到雀躍，指從小斌斌身上可看到「我命由我不由天」底蘊。
寓所門外被女子誘騙至野外傷害
郭斌的命運轉折始於2013年8月24日。當時年僅6歲的他在山西太原寓所門外玩耍時，遭一名女子誘騙至野外傷害，雖經全力搶救保住性命，卻永遠失去視力。其後警方透過DNA比對鎖定其伯母張會英為嫌疑人，對方在案發6天後跳井身亡。事發後，各界伸出援手。2013年9月，本港眼科醫生林順潮免費為郭斌進行義眼植入手術，並協助引入電子導航設備。時任武漢市盲童學校副校長周德軍專程前往探望並邀請郭斌到武漢就學。14年9月，郭斌正式進入武漢市盲童學校就讀。
剛到武漢時，郭斌性格敏感且缺乏安全感，而其學習過程比一般學生更艱難，無法閱讀一般課本，許多知識須靠觸摸盲文及反覆推演完成。武漢市盲童學校副校長張龍當年主動擔任他的班主任，從小學一路陪伴到初中，長達9年。她不僅在課業上因材施教，也透過音樂幫助郭斌走出心理陰影。15年在張龍鼓勵下，與同學共同成立湖北省首支盲人電聲樂隊VMV樂隊，並擔任低音結他手。由於無法看見示範動作，郭斌只能透過觸摸老師手部動作，感受手指跨度與演奏節奏。為精進技巧，他長期將鬧鐘設定在清晨4時半，每天提前起床練習逾一小時才上學。郭斌目前已熟練掌握陶笛及低音結他等四種樂器，並兩度獲得全國「陶笛之星」金獎。
為讓郭斌安心成長，當地政府與社會各界也提供各種支援，包括協助解決跨省學籍問題、全額減免學雜費與書本費，並按月提供生活補助；校方並安排其父親擔任校園保安、母親擔任生活教師，姐姐也順利在當地就學。如今，姐姐已大學畢業並留在武漢發展。
陪伴9年副校長激動落淚
內媒報道，張龍得知郭斌在特殊教育高考取得優異成績後激動落淚。她表示，這份成績背後凝聚著郭斌遠超常人的努力與堅持，每一分都來之不易。林順潮則為郭斌感到自豪，「從一個正常小孩子，看到五光十色的世界，變到黑暗的世界，仍然如此樂天安命，從『小斌斌』身上可看到我命由我不由天」。據報郭斌希望完成學業後能回到武漢市盲童學校任教，將自己的經歷與所學分享給更多視障孩童，陪伴他們成長。