我命由我不由天！被挖雙眼「小斌斌」成學霸 特殊高考成績全國第一

在震驚全國的「山西挖眼案」中失去雙眼的郭斌(小斌斌)，奮力燃點生命的光，近日在全國殘疾人單考單招考試(特殊教育高考)以721分(滿分800分)的優異成績，在全國同專業考生中名列第一。小斌斌目前已獲長春大學錄取，將修讀計算機科學與技術及中醫雙學位。當年為免費為郭斌植入義眼的本港眼科醫生林順潮對消息感到雀躍，指從小斌斌身上可看到「我命由我不由天」底蘊。

寓所門外被女子誘騙至野外傷害

郭斌的命運轉折始於2013年8月24日。當時年僅6歲的他在山西太原寓所門外玩耍時，遭一名女子誘騙至野外傷害，雖經全力搶救保住性命，卻永遠失去視力。其後警方透過DNA比對鎖定其伯母張會英為嫌疑人，對方在案發6天後跳井身亡。事發後，各界伸出援手。2013年9月，本港眼科醫生林順潮免費為郭斌進行義眼植入手術，並協助引入電子導航設備。時任武漢市盲童學校副校長周德軍專程前往探望並邀請郭斌到武漢就學。14年9月，郭斌正式進入武漢市盲童學校就讀。