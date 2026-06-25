刷新算力紀錄 時隔9年再稱王 中國超級電腦靈晟全球最強

德國漢堡ISC2026大會(國際超級電腦大會)周二公布全球超級電腦500強名單(TOP500)，中國自主研製的「靈晟」超級電腦以2.19EFlops運算效能，成為全球超級電腦之冠，是自2017年「神威．太湖之光」後，時隔9年，中國超級電腦再次排名全球第一。
國家超級計算深圳中心發布的新一代「靈晟」超算(即超級電腦)是世界首台持續性能超二百億億次(2EFlops)的超算系統。據悉自系統部署以來，「靈晟」已支援了大氣海洋、工程仿真、材料科學、藥物發現、腦科學、科學AI，以及大模型推理等多領域應用，同時支援混合精度計算、工作流及複雜多任務並行運行，在大規模並行環境下，其平均擴展效率達84.4%，實現了全系統超過千萬核心的高效運作，且具備極佳的擴充能力。「靈晟」面向科學、工程、產業各領域的大規模應用需求，提供多學科、全流程、多精度融合的科學智能應用生產級平台，並形成了世界級應用成果。
除「靈晟」外，躋身榜單前5名的依次是美國超級電腦「酋長岩」、「前沿」、「極光」，以及和德國超級電腦「朱庇特」。全球超級電腦500強榜單由國際組織「TOP500」編製，約每半年發布一次，是全球已安裝的超級電腦性能排名的知名榜單，是全球高性能計算領域的盛事。今年大會以「連點成線」為主題，為期5天。全球約188家超算供應商和研究機構現場展示相關產品及研究成果，包括中科曙光、聯想、華為等中國企業。
核心理念︰回歸計算加速本質
在頒獎儀式上，「靈晟」總設計師、國家超算深圳中心主任盧宇彤解讀「靈晟」的核心設計理念與技術優勢，指出超算發展已邁入超智融合新階段，「靈晟」系統首創Online Acceleration的全CPU架構，打破傳統CPU-GPU異構架構壁壘，內嵌AI矩陣加速單元，回歸計算加速的本質，實現超算智算等多種計算模式的高效協同，全面賦能科學智慧計算，完成了算力性能登頂和應用廣泛落地的雙重突破，為全球超算技術升級與規模應用，提供了可借鑑的方案。