刷新算力紀錄 時隔9年再稱王 中國超級電腦靈晟全球最強

德國漢堡ISC2026大會(國際超級電腦大會)周二公布全球超級電腦500強名單(TOP500)，中國自主研製的「靈晟」超級電腦以2.19EFlops運算效能，成為全球超級電腦之冠，是自2017年「神威．太湖之光」後，時隔9年，中國超級電腦再次排名全球第一。

國家超級計算深圳中心發布的新一代「靈晟」超算(即超級電腦)是世界首台持續性能超二百億億次(2EFlops)的超算系統。據悉自系統部署以來，「靈晟」已支援了大氣海洋、工程仿真、材料科學、藥物發現、腦科學、科學AI，以及大模型推理等多領域應用，同時支援混合精度計算、工作流及複雜多任務並行運行，在大規模並行環境下，其平均擴展效率達84.4%，實現了全系統超過千萬核心的高效運作，且具備極佳的擴充能力。「靈晟」面向科學、工程、產業各領域的大規模應用需求，提供多學科、全流程、多精度融合的科學智能應用生產級平台，並形成了世界級應用成果。