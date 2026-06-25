河南男童傘尖篤裂玻璃觀景台 景區疏散遊客急換玻璃(有片)

河南新鄉5A級景區「寶泉旅遊區」的玻璃觀景台日前發生驚險事件。一名男童在觀景台上用雨傘尖敲擊玻璃，導致其中一塊玻璃的表層出現裂紋，工作人員發現後立刻疏散遊客並封閉觀景台。(影片截圖)

河南新鄉5A級景區「寶泉旅遊區」的玻璃觀景台日前發生驚險事件。一名男童在觀景台上用雨傘尖敲擊玻璃，導致其中一塊玻璃的表層出現裂紋，工作人員發現後立刻疏散遊客並封閉觀景台。景區負責人稱，觀景台由三層夾膠安全玻璃製成，目前觀景台整體承重和安全均無問題，損壞位置仍處於封閉狀態，已聯繫廠家製作玻璃盡快更換。

強調整體承重和安全無問題

內媒報道事發於6月20日下午，地點為寶泉旅遊區「崖天下」園區內的「祥雲觀景台」。該觀景台由三層夾膠安全玻璃拼接而成，共由70塊玻璃組成。事發當日下雨，一名男童用雨傘砸向腳下的玻璃，導致最上層玻璃出現裂紋。

現場遊客見狀隨即疏散，景區工作人員發現後立即對該區域實施管控，疏散在場遊客並封閉觀景台。寶泉旅遊區崖天下園區負責人表示，出現裂紋的僅屬其中一塊玻璃的局部表層，其下方還有兩層夾層玻璃，因此玻璃平台整體承重及結構安全均不受影響。景區已將損壞位置封閉，正聯繫廠家製作同規格、同品牌、同標準的玻璃，完成後會盡快更換。景區表示，已增派工作人員對遊客進行勸導，提醒勿用尖銳物品敲擊玻璃，並增加更多提示牌，以避免同類事件再發生。