無錫窮漢叫外賣備註「一天靠這餐」 良心食店老闆扶弱善舉感動網民

人間有情，可讓人在逆境中昂首向前。江蘇省無錫市一名生活拮据靠吃外賣果腹的男子，原本只想食店多給一些飯，未料不僅收到一盒滿滿的炒飯，還得到老闆一個驚喜的「人生建議」。男子分享影片表揚老闆的善舉，短時間便吸引逾200萬按讚，感動大批網民。 內媒報道，萬姓男子透過外賣平台訂購一份售價12.8元人民幣的炒飯。因他遲遲未領到薪水、手頭拮据，就在訂單備註欄寫下「請多給點飯，一天就指望這一頓了」，希望食店能加飯，讓他吃得飽一些。

沒想到，外賣送到後，男子發現餐盒裡的炒飯不僅裝得特別滿，盒蓋上還寫著：「來我這當學徒吧。」一句話已讓男子暖透心，遂於本月15日將影片分享至社交網。 好人好事｜網民：授人以漁的典型事例 許多網民看後大受感動，紛紛留言「淚目了，願我們都會被溫柔以待」、「人間有愛，不要被一時的挫折打敗」、「商人的社會責任」、「他想讓你吃飽，也想讓你頓頓吃飽」、「一句話比多送一份飯更有力量」、「陌生人的善意最令人感動」、「是授人魚不如授人以漁的典型事例」。不少人搜尋該良心食店的資訊，前往外賣或社交平台留言支持。

好人好事｜老闆勉勵：不要對生活失信心 老闆受訪稱，看到顧客備註時很心痛，因為自己初出茅廬時也受過陌生人恩惠，因此希望在能力範圍下能幫助他人。工作邀約是臨時起意，希望對方若有需要，可到店裡學習一技之長，並非刻意炒作，自己當日忙完後才發現訂單和留言暴增。老闆本月17日發片感謝並呼籲網民不要再透過外賣平台傳送訊息，以免影響平台營運。他一再勉勵大家：「不要對生活失去信心，要相信這個社會不會拋棄我們。出門在外，誰能不遇到點困難？都不容易，我也沒那麼神聖，舉手之勞吧。」

好人好事｜事主：或拍vlog跟網民分享 萬男也受訪，坦言目前經濟困難，「當時寫這個備註的心情很複雜，因為已經一周每天只吃一頓泡麵，當時希望能填飽肚子。看到老闆的回覆很感動，沒想到還能收到來自陌生人的溫暖」。他說，之後有聯絡老闆，也考慮去食店做學徒，拍攝學徒日誌跟網民分享。