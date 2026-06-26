高考2026｜爆肺少年戴氧氣罩應考獲618高分　料入讀清華大學

內地2026年高考（大學入學考試）放榜，上海市學生周宇謙以618分亮眼成績，有望錄取北京清華大學，而他在高考前3日突發自發性氣胸（爆肺），肺部壓縮約40%，卻仍帶著引流管與氧氣罩完成考試，奮鬥精神引發話題。

一邊吸氧氣一邊溫習

周宇謙回憶，當時他住院期間仍持續備戰考試，「此刻的考場，不在紙上，而在病床。正是這份信念，讓我在高考那天，推著輸液架、背著引流瓶，卻比任何時候都平靜。」在病房裡，他一邊吸氧氣一邊溫習，不適時就側身看書，堅持讀書。