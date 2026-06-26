高考2026｜爆肺少年戴氧氣罩應考獲618高分　料入讀清華大學

內地2026年高考（大學入學考試）放榜，上海市學生周宇謙以618分亮眼成績，有望錄取北京清華大學，而他在高考前3日突發自發性氣胸（爆肺），肺部壓縮約40%，卻仍帶著引流管與氧氣罩完成考試，奮鬥精神引發話題。
一邊吸氧氣一邊溫習
周宇謙回憶，當時他住院期間仍持續備戰考試，「此刻的考場，不在紙上，而在病床。正是這份信念，讓我在高考那天，推著輸液架、背著引流瓶，卻比任何時候都平靜。」在病房裡，他一邊吸氧氣一邊溫習，不適時就側身看書，堅持讀書。
據了解，為確保考試安全，上海多部門為他設計專門考場，並配置穩固引流支架、專用休息區，在場亦設急救醫護人士。考試當日，他在監護與陪同下進入宜川中學考場，順利完成語文與數學等科目。
非天才型學生 靠自律及整理錯題大幅進步
醫生表示，他屬於典型瘦高型體質，較易發生自發性氣胸，「他的病情在多次評估後維持穩定，但仍需持續觀察，避免劇烈運動與高空環境。」報道表示，周宇謙成績並非頂尖，但透過長期整理錯題與調整讀書方法，2年內大幅提升數學與英語成績，最終考出好成績。校方與老師感動地說，周宇謙並非「天賦型逆襲」，而是高度自律與進步的結果，「這三年每一個挑燈夜戰的日子，只有他自己最清楚。」
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