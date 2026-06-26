撞樣易烊千璽？19歲舞獅少年爆紅平常心面對

河北省邯鄲市17歲舞獅少年王迎奧，因外貌神似中國男星易烊千璽，在網路爆紅，被網友封為「邯鄲易烊千璽」，引發關注。

王迎奧出生於2007年，是土生土長的邯鄲人，15歲加入河北邯鄲精武龍獅團學習舞獅，如今已成為團內專職舞獅演員，熟練掌握整套地面舞獅技巧，並通過高難度「八凳套路」考核。

坦言不會模仿易烊千璽

日前一段他身穿舞獅服表演的影片，在網路瘋傳，不少網友認為他的五官、神情與易烊千璽十分相似，甚至稱他是「易烊千璽邯鄲分璽」，讓他瞬間成為網路話題人物。面對突如其來的人氣，王迎奧保持平常心，他在個人社交平台表示，「我不會模仿四字（易烊千璽），所以你們放心。我個人帳號只會發自己的日常，不喜歡的可以刷走。」