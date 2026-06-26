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中國
出版：2026-Jun-26 21:26
更新：2026-Jun-27 16:51

北京中信大廈｢中國尊｣ 被小型飛機撞擊 官方通報機師死亡另有13傷 (更新)

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一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火。

一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火。

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【6月27日16:55更新】一架小型飛機周五（26日）傍晚撞上俗稱「中國尊」的北京中信大廈，北京朝陽區官方今日（27日）通報，事件發生於昨天下午5時55分，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中碰撞一高層建築，機上僅機師1人、已死亡，現場13人受傷。通報稱，受傷人員在全力救治中；相關情況正由主管部門進一步調查。

一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機周五（26日）傍晚撞上俗稱「中國尊」的北京中信大廈(美聯社) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。樓內人員緊急疏散。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火。(網上圖片/影片截圖) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。(美聯社) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。(路透社) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。大批消防及警方在現場。(路透社) 一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，大廈兩面玻璃破裂。大批消防及警方在現場。(路透社)

【6月26日】內地社交平台流傳影片，周五（26日）傍晚一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，官方暫未交代消息，未知傷亡情況。路透社及美聯社拍得大廈兩面玻璃破裂，大批消防及公安於外圍處理事件，部分道路已禁止車輛通行。 位於朝陽區商務中心區的中信大廈是中信集團總部，其地上108層的高度為北京之最，又稱「中國尊」。

大批事故影片傍晚在社交媒體瘋傳。影片顯示，飛機撞上中信大廈東面高層，大廈兩面玻璃破裂，該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火，樓內人員緊急疏散。

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失事B-12PP飛機有前後排兩個座位，暫時未知當時機上人數，流傳下午5時30分起飛，5時40分準備返場着陸時偏離航線，飛行監測一直追蹤飛機到北京東五環一帶失去了信號。飛機隸屬東時雙悅通航公司旗下，提供空中遊覽、表演飛行、執照培訓等服務，基地位於北京平谷石佛寺通用機場。

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