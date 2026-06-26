北京中信大廈｢中國尊｣ 被小型飛機撞擊 官方通報機師死亡另有13傷 (更新)

【6月27日16:55更新】 一架小型飛機周五（26日）傍晚撞上俗稱「中國尊」的北京中信大廈，北京朝陽區官方今日（27日）通報，事件發生於昨天下午5時55分，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中碰撞一高層建築，機上僅機師1人、已死亡，現場13人受傷。通報稱，受傷人員在全力救治中；相關情況正由主管部門進一步調查。

【6月26日】內地社交平台流傳影片，周五（26日）傍晚一架小型飛機撞上北京中信大廈後墜毀，官方暫未交代消息，未知傷亡情況。路透社及美聯社拍得大廈兩面玻璃破裂，大批消防及公安於外圍處理事件，部分道路已禁止車輛通行。 位於朝陽區商務中心區的中信大廈是中信集團總部，其地上108層的高度為北京之最，又稱「中國尊」。

大批事故影片傍晚在社交媒體瘋傳。影片顯示，飛機撞上中信大廈東面高層，大廈兩面玻璃破裂，該小型飛機則斷裂，部分殘骸掉落在大樓樓底和路面起火，樓內人員緊急疏散。