浙江男「汗味太重」遭健身室請走　獲退錢兼送同行季卡

根據《1818黃金眼》報道，施先生於2025年5月花費6,388元人民幣（約7,370港元）辦理三年會員，原本可使用至2028年4月。然而近期健身房主動通知退卡，除退還未使用的會費外，還提供另一家健身房3個月免費會員，希望他改往其他場館運動。

浙江杭州一名施姓男子靠着多年運動，成功從125公斤減重至80公斤，如今為了維持體態，每周固定前往健身房（健身室）運動五次。不過，他近日卻遭健身房主動取消會籍、退還剩餘費用，甚至還加送其他健身房3個月會員卡，原因竟是「汗味太重」，引發外界熱議。

男子自認勤擦汗

健身房工作人員表示，施先生運動時大量流汗，加上身上散發濃烈氣味，不少會員長期反映，只要他經過或使用過器材，附近就會瀰漫明顯異味，尤其夏天進行跑步等有氧運動時，旁邊的跑步機甚至沒有人願意使用，已影響其他會員的運動權益，因此才決定終止其會員資格。

對此，施先生坦言自己確實容易流汗，但否認未做好清潔。他表示，每次運動都會攜帶兩、三條毛巾擦拭汗水，也會在器材上鋪設即棄毛巾，盡量避免影響他人。他強調，這間健身房距離住家最近，希望能持續在此運動，不希望因氣味問題遭拒於門外。