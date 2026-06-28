溧陽博物館展出AI生成照片　文字扭曲被批失真後下架

江蘇省溧陽市博物館近日因被網友發現，展出的照片中墓碑上的文字出現模糊、扭曲等異常情況，懷疑是使用AI人工智能技術處理。事件曝光後，館方承認有問題後已下架。

引發爭議的照片出現在溧陽市博物館舉辦的「時光裡的家園——溧陽城鄉變遷與職工生活記憶展」中。該展覽自今年5月1日起於博物館臨時展廳展出，以大量舊照片、文物及歷史文獻，回顧溧陽數十年來的城鄉發展與職工生活變遷。

八十年代墓碑圖片出問題 被指歷史資料失真

有網友日前在社交平台貼出展場照片，指出其中一張標示為「八十年代」拍攝的墓碑影像，碑文出現明顯變形、模糊及無法辨識的情況，質疑館方疑似直接使用AI生成或修復圖片，導致歷史資料失真，不符合博物館應有的專業標準。