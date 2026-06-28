溧陽博物館展出AI生成照片　文字扭曲被批失真後下架

江蘇省溧陽市博物館近日因被網友發現，展出的照片中墓碑上的文字出現模糊、扭曲等異常情況，懷疑是使用AI人工智能技術處理。事件曝光後，館方承認有問題後已下架。
引發爭議的照片出現在溧陽市博物館舉辦的「時光裡的家園——溧陽城鄉變遷與職工生活記憶展」中。該展覽自今年5月1日起於博物館臨時展廳展出，以大量舊照片、文物及歷史文獻，回顧溧陽數十年來的城鄉發展與職工生活變遷。
八十年代墓碑圖片出問題 被指歷史資料失真
有網友日前在社交平台貼出展場照片，指出其中一張標示為「八十年代」拍攝的墓碑影像，碑文出現明顯變形、模糊及無法辨識的情況，質疑館方疑似直接使用AI生成或修復圖片，導致歷史資料失真，不符合博物館應有的專業標準。
對此，溧陽市博物館負責展陳工作的相關人員表示，館方已注意到外界反映的問題。該照片因原始影像品質較差，曾以技術處理，但無法確認當時採用的是何種修復方式。館方強調，其他展出照片並未出現類似情形，目前已先將引發爭議的照片下架。
溧陽市文化體育廣電和旅遊局隨後說明，該展覽由溧陽市總工會主辦，為提升掃描舊照片的展示效果，因此利用AI技術修復相片，未料修復過程導致墓碑文字產生扭曲變形，造成展品內容與原始史料出現落差。經反映意見後，已立即將照片撤展。
主管單位也表示，真實性與嚴謹性是博物館展示工作的核心原則，未來將強化跨單位合作及展覽內容審核機制，避免類似事件再次發生。
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