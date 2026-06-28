孔子故鄉曲阜牌坊倒塌致1死6傷　當局正調查原因

有「孔子故鄉」之稱、山東省曲阜市一座已有約30年歷史的牌坊，日前突然頂部倒塌造成1死6傷。由於事發當時正值當地繁忙時間，現場人流多，事故原因目前仍由相關部門調查中。

牌坊頂部增建造型坍塌釀禍

有網友在6月27日發布多段影片，畫面顯示，位於山東省曲阜市尼山鎮南辛村、寫有「南辛古集」字樣的牌坊，上方大型裝飾構件突然坍塌，大量碎塊散落地面，現場人士隨即協助救援，警方也拉起封鎖線管制現場。

事故發生後，救護車迅速抵達，將傷者送往醫院救治。現場影片可見，消防及救援人員持續清理掉落的牌坊殘骸，周邊道路部分恢復通行。一名在牌坊附近經商的男子表示，當天正好是當地傳統趕集日，人潮比平時更多。他指出，這座牌坊立柱已有約30年歷史，原本頂部僅為鐵皮結構，約於2020年前後才加裝目前的裝飾造型，而此次掉落的正是後來增建的造型部分。