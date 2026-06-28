孔子故鄉曲阜牌坊倒塌致1死6傷　當局正調查原因

有「孔子故鄉」之稱、山東省曲阜市一座已有約30年歷史的牌坊，日前突然頂部倒塌造成1死6傷。由於事發當時正值當地繁忙時間，現場人流多，事故原因目前仍由相關部門調查中。
牌坊頂部增建造型坍塌釀禍
有網友在6月27日發布多段影片，畫面顯示，位於山東省曲阜市尼山鎮南辛村、寫有「南辛古集」字樣的牌坊，上方大型裝飾構件突然坍塌，大量碎塊散落地面，現場人士隨即協助救援，警方也拉起封鎖線管制現場。
事故發生後，救護車迅速抵達，將傷者送往醫院救治。現場影片可見，消防及救援人員持續清理掉落的牌坊殘骸，周邊道路部分恢復通行。一名在牌坊附近經商的男子表示，當天正好是當地傳統趕集日，人潮比平時更多。他指出，這座牌坊立柱已有約30年歷史，原本頂部僅為鐵皮結構，約於2020年前後才加裝目前的裝飾造型，而此次掉落的正是後來增建的造型部分。
該名男子表示，事發時天氣平穩，「今天也沒風，也沒下雨，反正就突然掉下來了。」他證實確實有人受傷，傷者已由救護車送院，目前已完成大部份清理，但牌坊區域仍禁止通行。另一名當地居民也表示，這座牌坊建成已有二、三十年，中間曾進行過一次維修。
當日晚間，曲阜市尼山鎮人民政府發布情況通報指出，當日上午11時47分，位於尼山鎮南辛南村仁和大街的牌坊頂部構件發生意外脫落，事故共造成7人受傷送院，其中1人經搶救後仍宣告不治。
官方表示，事故發生後，當地政府及相關部門已第一時間趕赴現場展開救援、現場處置及善後工作，目前事故詳細原因仍在進一步調查中。
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