歐洲熱浪｜中國冷氣機賣到斷貨　手提風扇及製冰機大受歡迎

歐洲熱浪｜中國冷氣機賣到斷貨 手持風扇及製冰機大受歡迎

歐洲遭遇近年來最猛烈的熱浪侵襲，多個國家氣溫接連突破歷史紀錄，高溫已造成數百人死亡，也讓原本冷氣機普及率偏低的歐洲市場出現「搶冷氣」現象。其中，內地品牌冷氣機、手提風扇及製冰機等消暑產品需求激增，不少商品迅速售罄，甚至出現二手價格高於新產品的特殊現象。 有人跨越200公里才買到冷氣機 隨著高溫持續，歐洲各地冷氣機供不應求。有消費者表示，自己花了兩天時間，跨越約200公里、跑遍歐盟多個地區，才終於買到最後一部冷氣機，售價還比原本高出100歐元。許多歐洲網友也在社交平台分享心得，大讚中國製冷氣機價格合理、製冷效果佳，甚至呼籲歐洲應增加入口。

報道指出，歐洲家庭及企業近期大量採購移動式與固定式冷氣機，令亞洲的冷氣機製造商迎來新一輪銷售高峰。包括美的、韓國三星及日本三菱電機等品牌，近期歐洲市場訂單皆大幅增加。

一名內地冷氣機海外業務負責人表示，「我們在西歐部分國家今年冷氣機銷售升勢很好，法國、西班牙、德國、英國這些冷氣機普及率較低的市場都取得了同比70%以上的增幅」。另一冷氣機牌子負責人也表示，今年歐洲部分國家氣溫偏高，主要在法國、意大利、西班牙等國，當地1-6月的實際冷氣機銷售額年增40%以上。 於西歐國家獲70%以上增幅 據悉，2026年1月-5月中國出口西歐家用冷氣機數量年增9.7%，其中移動式冷氣機的出口數量較去年同期增加超過70%。內地品牌在歐洲市場大受歡迎，部分地區甚至供不應求，導致二手市場價格一度超越新品售價。德國科技媒體Heise.de報道，有工程師專門建立網站，即時追蹤德國各大連鎖賣場的內地品牌冷氣松存貨，方便消費者第一時間掌握補貨資訊、提高搶購成功率。

除了冷氣機之外，中國製的手提風扇、製冰機等消暑用品，同樣在網購平台掀起搶購熱潮，訂單量大幅增長，成為今年夏天歐洲市場最受歡迎的產品之一。

Paris provides cooling fountains as temperatures soar to 39°C pic.twitter.com/2RqDlcqW1d — Instablog9ja (@instablog9ja) June 27, 2026

🚨 European countries are experiencing extreme heatwave and people are rushing to get coolers, fans, etc. pic.twitter.com/NmCsdFsLeI — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) June 27, 2026

英國超市 冰塊沙律被搶購一空 多名居住在英國的華人表示，英國住宅普遍沒有安裝冷氣機，今年異常炎熱的天氣已嚴重影響日常生活。不少人晚上因室內悶熱無法入睡，有留學生甚至半夜跑到戶外乘涼，也有人將電風扇對著打開的冰箱吹，希望藉此降低室內溫度。 此外，英國超級市場也出現搶購潮，不僅冰塊被搶購一空，連冷藏三文治、沙律等即食食品也迅速售罄，原因是許多人因天氣過熱，不願開火煮飯。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章