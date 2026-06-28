湖南漢誤信偏方「拍眼皮3日驅晦氣」　視網膜脫落險失明

俗語指眼皮跳動「左吉右凶」，湖北武漢一名樂姓男子卻因誤信民間偏方「拍打眼皮可驅晦氣」，連續3日用力拍打右眼周圍，險些因視網膜脫落而失明。

連拍3天眼皮 視力只剩0.2

樂先生5月初因右眼眼皮持續跳動，認為是不祥徵兆，又聽信「拍打眼皮可驅晦氣」的說法，連續3天用力拍打右眼周圍。雖然眼皮跳動暫時停止，但兩天後卻發現視野急劇縮小，只剩正前方看得見，兩側餘光幾乎完全消失，因此趕往醫院。

醫生透過超廣角眼底攝影及眼部超音波檢查後，診斷為「孔源性視網膜剝離」。幸經緊急手術治療，樂先生視力由0.2恢復至0.8，周邊視野也順利恢復，保住部份視力。