湖南漢誤信偏方「拍眼皮3日驅晦氣」　視網膜脫落險失明

俗語指眼皮跳動「左吉右凶」，湖北武漢一名樂姓男子卻因誤信民間偏方「拍打眼皮可驅晦氣」，連續3日用力拍打右眼周圍，險些因視網膜脫落而失明。
連拍3天眼皮 視力只剩0.2
樂先生5月初因右眼眼皮持續跳動，認為是不祥徵兆，又聽信「拍打眼皮可驅晦氣」的說法，連續3天用力拍打右眼周圍。雖然眼皮跳動暫時停止，但兩天後卻發現視野急劇縮小，只剩正前方看得見，兩側餘光幾乎完全消失，因此趕往醫院。
醫生透過超廣角眼底攝影及眼部超音波檢查後，診斷為「孔源性視網膜剝離」。幸經緊急手術治療，樂先生視力由0.2恢復至0.8，周邊視野也順利恢復，保住部份視力。
醫生表示，人體視網膜平均厚度不到0.3毫米，相當脆弱，若用力拍打眼周，外力可能傳導至眼球內部。若本身有玻璃體與視網膜沾黏異常或視網膜較薄等情況，就可能造成視網膜裂孔，進而引發視網膜剝離，嚴重甚至可能永久失明。
醫生提醒，大部分眼皮跳動與熬夜、用眼過度、壓力或疲勞有關，通常休息後即可改善，不必過度聯想「跳財、跳災」等民俗說法。若眼皮跳動持續超過一周，或擴及臉頰、嘴角等部位，應盡快求醫檢查，切勿自行拍打、按摩眼睛，以免造成更嚴重的視力傷害。
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