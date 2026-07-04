戰國時代汲酒器巧妙運用大氣壓現象 古法匠心顯智慧（AI生成圖片）

外形怪異、零古籍記載，沒人說得清它的用途。後來考古學家經過反覆實驗，才解開謎底，確認它是一個「取酒神器」。 這個酒器到底有多神奇？它的工作原理，只有簡單三步： 第一步，沉器汲酒：將青銅汲酒器垂直放入酒壇，酒就會順着底部的圓孔灌進去，空氣則由柄上的方孔排出來。 第二步，閉孔鎖酒：用拇指按住長柄上方孔，再提起酒器，裏面的酒水一滴不漏。 第三步，松孔倒酒：把器物移到酒杯上方，大拇指一松，空氣瞬間湧入，酒就會慢慢流出。

整個過程就像變魔術，靠「水壓+大氣壓」的雙向配合，達到汲起或流出的效果。 可能有人會問：直接舀酒的方式不用，古人為何大費周章做出這套設計？其實背後是精準的實用智慧。 經測量，汲酒器最大容量250毫升，常規盛酒容量約200毫升。而同墓出土的戰國耳杯，容量介乎230到500毫升之間。也就是說，古人用這個酒器汲取一到兩次，就能剛好斟滿一杯酒。 除此之外，它還解決古人飲酒的痛點：不用傾斜酒壇、不會手抖灑漏，連壇底的酒都能吸乾淨不浪費。