戰國時代汲酒器巧妙運用大氣壓現象 古法匠心顯智慧

我們物理課學的大氣壓原理，誰會想到戰國古人早就玩轉？
西方直到17世紀，才靠「馬德堡半球實驗」證明大氣壓的存在。而早在戰國時期，齊國人已經巧妙運用大氣壓現象，造出實用的汲酒器，比歐洲早了兩千年。
文章出處：「當代中國」網站
竹節柄青銅汲酒器，現藏於山東省淄博市博物館，是中國目前發現的、最早利用大氣壓原理的取酒器具。
1992年，這件文物出土自淄博市商王村的戰國古墓，剛面世時，直接難倒一眾考古專家。
外形怪異、零古籍記載，沒人說得清它的用途。後來考古學家經過反覆實驗，才解開謎底，確認它是一個「取酒神器」。
這個酒器到底有多神奇？它的工作原理，只有簡單三步：
第一步，沉器汲酒：將青銅汲酒器垂直放入酒壇，酒就會順着底部的圓孔灌進去，空氣則由柄上的方孔排出來。
第二步，閉孔鎖酒：用拇指按住長柄上方孔，再提起酒器，裏面的酒水一滴不漏。
第三步，松孔倒酒：把器物移到酒杯上方，大拇指一松，空氣瞬間湧入，酒就會慢慢流出。
整個過程就像變魔術，靠「水壓+大氣壓」的雙向配合，達到汲起或流出的效果。
可能有人會問：直接舀酒的方式不用，古人為何大費周章做出這套設計？其實背後是精準的實用智慧。
經測量，汲酒器最大容量250毫升，常規盛酒容量約200毫升。而同墓出土的戰國耳杯，容量介乎230到500毫升之間。也就是說，古人用這個酒器汲取一到兩次，就能剛好斟滿一杯酒。
除此之外，它還解決古人飲酒的痛點：不用傾斜酒壇、不會手抖灑漏，連壇底的酒都能吸乾淨不浪費。
兩千年前的齊國人，沒有精密儀器，卻靠觀察和實踐，摸清了現代基礎物理原理。這些古法匠心，今天看來依然令人眼前一亮。
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