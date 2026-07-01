酒店住客訂房提奇葩要求　遠離電梯不要尾房兼拒指定房號

暑假將至，不少市民都密鑼緊鼓計劃外遊，預訂心水酒店更是旅程的重要一環。台灣有酒店業員工分享一名住客訂房的「特殊需求」，對方羅列出多項住宿要求，包括盡量安排在升降機附近的房間、房間不要靠近機房和走廊盡頭。這兩項要求屬於業內常見的要求，一般前台員工都能輕易處理，但住客同時提出針對房間號碼的要求，卻徹底考起了負責編排房間的職員。

網民力勸酒店：取消吧 根據發帖者在社交平台上傳的訂房表格，可見該名顧客指明「不要安排總數9的房號」。若單看字面意思，一般都應該會理解成房間號碼所有數字加總不能等於9，不過對方提供的例子卻使要求變得更混亂。該名住客舉例說，「例如房號112，1+1+9=11，1+1=2，麻煩了，謝謝！」讓人百思不得其解的是，最初客人的例子是「112」，進入算式後卻離奇變成「1+1+9」，而這條算式最終相加兩次後得出的結果是「2」，自始至終都沒有出現過住客最想避開的「總數9」。

不少網民看罷都稱難以理解其邏輯和要求，「看不懂他要說明總數9的範例，例如112應該是4啊」、「蛤？看不懂他的計算方式，112哪來的1+1+9」、「所以是不要9還是不要2？」有留言就建議發帖者的酒店應拒絕接受其預訂，「取消吧，沒有符合的房間」、「你就回『我們會以當天房況盡量做最佳安排』就好了」、「取消吧，不然這種人入住肯定要一直跟櫃台找麻煩跟事後給負評」、「每次看到這種訂單都心想他媽的你花多少錢要來當大爺⋯⋯」