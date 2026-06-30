新疆塔克拉瑪干沙漠罕見暴雨　和田降雨量破紀錄

來自和田洛浦縣的15歲少女小霜表示，今年的雨勢與往年截然不同，「田裡的小麥被風吹倒，又被雨水泡軟，品質明顯下降。」她說，村裡有人數十畝麥田被水浸，甚至有牲畜遭洪水沖走，「看著這些災難，我也無能為力，只能祈禱雨不要再下。」

根據氣象資料，6月20日11時至14時，和田3小時降雨量達53.8毫米，已超過當地全年平均降雨量，短時暴雨導致山區洪水與沙漠邊緣低窪地區積水，多處道路受阻，部分農田遭淹沒。

新疆南疆和田地區6月20日起出現罕見強降雨，塔克拉瑪干沙漠南緣更出現洪水，其中和田24小時降雨量達64.7毫米，刷新當地有氣象紀錄以來歷史極值，引發各界關注。

另一名赴新疆旅遊的遊客李雯則說，原本是為了避開廣東「龍舟水」前往新疆，沒想到一路從西藏進入新疆都在下雨，「原本以為躲過了暴雨，結果到了和田還是一直下。」

專家指出，這場暴雨與來自阿拉伯海及北方冷空氣攜帶的暖濕氣流，在新疆上空交會，加上天山、崑崙山地形抬升作用有關，形成極端短時強降雨，並與高山冰雪融水疊加，最終形成外界看到的「沙漠洪水」。

或打亂農業生產生態

她指出，暴雨發生在小麥收穫期，不但容易造成穗上發芽、發霉，也可能打亂整個農業生產節奏。她也提醒，外界不應因洪水發生在沙漠邊緣就低估其危險性，「長期少雨地區的排水系統、防洪能力及居民防災經驗都相對不足，一旦暴雨來襲，災害風險反而更高。」