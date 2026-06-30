蔡阿嘎「AI對決」風波延續 被品牌割席後二度道歉

蔡阿嘎因近日爭議，再度拍片向所有受影響的人道歉，坦誠自己處理方式不夠成熟。（圖／翻攝蔡阿嘎IG）

台灣YouTuber蔡阿嘎日前因AI畫作失言風波遭到「炎上」，隨著事件越演越烈，昨晚蔡阿嘎二度發片道歉。對此，有網民直言，蔡阿嘎因遭到保健品牌割席，因「沒錢賺了」才道歉。

事件起因於蔡阿嘎在到日本旅行期間，於Instagram限時動態連發3則貼文，當著日本畫家的面指稱對方作品，自己用AI一分鐘就能生成，引發許多網友批評不尊重專業。

蔡阿嘎起初雖發文道歉，隨後卻又發布影片反駁，指責媒體報道及刻意斷章取義，惡意扭曲，並強硬拒絕接受外界的批評，企圖淡化自己的失禮行為。