蔡阿嘎「AI對決」風波延續 被品牌割席後二度道歉

台灣YouTuber蔡阿嘎日前因AI畫作失言風波遭到「炎上」，隨著事件越演越烈，昨晚蔡阿嘎二度發片道歉。對此，有網民直言，蔡阿嘎因遭到保健品牌割席，因「沒錢賺了」才道歉。
事件起因於蔡阿嘎在到日本旅行期間，於Instagram限時動態連發3則貼文，當著日本畫家的面指稱對方作品，自己用AI一分鐘就能生成，引發許多網友批評不尊重專業。
蔡阿嘎起初雖發文道歉，隨後卻又發布影片反駁，指責媒體報道及刻意斷章取義，惡意扭曲，並強硬拒絕接受外界的批評，企圖淡化自己的失禮行為。
涉嫌教粉絲「出征」人身攻擊
隨後蔡阿嘎更被爆出在個人粉絲群組「嘎家軍」中，教戰粉絲出征各大社群平台。外流的截圖顯示，他指導粉絲「不用講甚麼道理，人身攻擊亂嗆、亂臭就對了」，掀起網友論戰。
此舉引發許多網友不滿，隨即在Threads平台發起抵制行動，整理出與其合作的10多個品牌名單揚言抵制。直到某保健食品品牌率先開出第一槍宣布割席，蔡阿嘎於6月29日發表第二次道歉，坦言情緒控制不夠成熟。
「差不多先聲」粉專質疑，蔡阿嘎在引發爭議後試圖轉移視線，甚至鼓勵粉絲在網路上進行攻擊，直指他這次會低頭認錯，純粹是「知道沒錢賺了」。
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