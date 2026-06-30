雲南4頑童將法拉利當瀡滑梯　車身傷痕累累　家長僅願賠5000元(有片)

雲南省昆明市近日發生1宗名車受損事件。1名車主表示，自己價值360萬元人民幣(下同)的法拉利停放在固定停車區期間，竟遭4名孩童爬上車頂、引擎蓋嬉戲，甚至將車輛當成「瀡滑梯」玩耍，導致車身「傷痕累累」慘不忍睹，事後調閱監視器畫面才得知經過，氣得報警處理，並要求依實際維修費用賠償，但孩童家長畏表示，僅賠償5000元。

綜合《紅星新聞》、《新聞晨報》等內地媒體報道，受害車主透露，該輛法拉利是自己購買的私人代步車，平時都停放在固定位置。事發當天，他在外地出差，返家後發現車身受損，調閱監視器後赫然發現，有4名孩童趁大人未注意時爬上車輛，在引擎蓋及車頂來回滑動、玩耍，造成車身多處留下明顯刮痕，發生後，車主立即向警方報案，當地派出所也兩度安排雙方進行協調。不過，車主指出，孩童家長一開始僅願意賠償數百元，後續才將賠償金額提高至5,000元，與實際修復費用仍有相當大的落差，讓他難以接受。