雲南漢被眼鏡蛇咬傷 妻用口吮毒救夫險死

雲南省紅河州一名老翁日前在農田工作時被眼鏡蛇咬傷，妻子情急之下仿效電視劇及電影情節，用嘴替丈夫吸吮傷口，自己也因口腔黏膜接觸毒液而中毒，夫妻雙雙送院急救，幸經治療後已脫離險境並康復出院。

據《人民網》報道，事件發生在雲南省元陽縣，老翁當時正在自家農田除草，遭藏身草叢中的眼鏡蛇咬傷手指，隨後出現傷口腫脹、疼痛及頭暈、全身無力等中毒症狀。眼見丈夫情況危急，妻子未多加思考，直接用嘴吸吮傷口，希望將毒液吸出，不料這個看似「救命」的舉動，反而讓自己也陷入危險。