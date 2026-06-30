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中國
出版：2026-Jun-30 15:48
更新：2026-Jun-30 15:48

雲南漢被眼鏡蛇咬傷 妻用口吮毒救夫險死

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紅河州常見眼鏡蛇圖片。（圖／紅河州第三人民醫院提供）

紅河州常見眼鏡蛇圖片。（圖／紅河州第三人民醫院提供）

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雲南省紅河州一名老翁日前在農田工作時被眼鏡蛇咬傷，妻子情急之下仿效電視劇及電影情節，用嘴替丈夫吸吮傷口，自己也因口腔黏膜接觸毒液而中毒，夫妻雙雙送院急救，幸經治療後已脫離險境並康復出院。

據《人民網》報道，事件發生在雲南省元陽縣，老翁當時正在自家農田除草，遭藏身草叢中的眼鏡蛇咬傷手指，隨後出現傷口腫脹、疼痛及頭暈、全身無力等中毒症狀。眼見丈夫情況危急，妻子未多加思考，直接用嘴吸吮傷口，希望將毒液吸出，不料這個看似「救命」的舉動，反而讓自己也陷入危險。

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妻子初時嘴唇舌頭麻痺 後來四肢無力

老翁送院後不久，妻子開始出現嘴唇、舌頭麻痺，麻痺感再擴散至臉部及四肢，隔天更全身痠軟、四肢無力，家人將她送往醫院救治。

傷者被毒蛇咬傷之後手部發黑

傷者被毒蛇咬傷之後手部發黑

醫院蛇傷急救團隊檢查發現，老翁體內已有眼鏡蛇神經毒素，而妻子則因口腔黏膜接觸高濃度蛇毒，導致毒素迅速進入血液循環，形成「次生蛇毒中毒」。醫生指若再延誤治療，兩人都可能出現呼吸衰竭、心律不整等併發症，有生命危險。

院方分析，咬傷老翁的是雲南常見的孟加拉眼鏡蛇，醫療團隊為兩人打抗眼鏡蛇毒血清，並同步清創傷口、解毒、補液及器官功能支持治療，持續監測神經功能與生命徵象。經積極搶救後，夫妻兩人的麻木症狀逐漸改善，最終順利康復出院。

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醫生呼籲被蛇咬保持冷靜 盡快求救

醫生提醒，若遭毒蛇咬傷，切勿以嘴吸蛇毒、切開傷口、冰敷或自行注射藥物，這些都是錯誤急救方式，不僅無法有效排毒，還可能增加感染或中毒風險。正確做法應保持冷靜，減少肢體活動，盡快打緊求救電話或立即送往具備蛇傷救治能力的醫院，由專業醫療團隊打對應抗蛇毒血清，才能大幅提高成功率。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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