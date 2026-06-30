優必選推出男女超仿生人形機械人　最貴99萬人民幣(有片)

優必選（9880）周二（30日）舉行2026年全球發布會，首次公開展示逾50款全尺寸超仿生人形機械人U1系列，售價11.98萬元（人民幣，下同）起，最貴99萬元，目前訂單已超過1.3萬部。

優必選科技創始人周劍在發布會中表示，U1訂單量超1.1萬台，力求在今年內完成這1萬多台機器人交付。

入門款售11.98萬 最貴99萬

據內媒報道，U1機械人於6月2日在京東開啟預售，預售期至7月15日，目前該系列機械人已錄約13,361預定訂單，首批訂單料9月16日陸續交付。

U1機械人分為Lite、Pro和Ultra三個版本。 Lite版本售價11.98萬元，Pro版售價16.98萬元，Ultra男款售價99萬元，而女款售價88萬元。