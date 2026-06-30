優必選推出男女超仿生人形機械人　最貴99萬人民幣(有片)

優必選（9880）周二（30日）舉行2026年全球發布會，首次公開展示逾50款全尺寸超仿生人形機械人U1系列，售價11.98萬元（人民幣，下同）起，最貴99萬元，目前訂單已超過1.3萬部。
優必選科技創始人周劍在發布會中表示，U1訂單量超1.1萬台，力求在今年內完成這1萬多台機器人交付。
入門款售11.98萬 最貴99萬
據內媒報道，U1機械人於6月2日在京東開啟預售，預售期至7月15日，目前該系列機械人已錄約13,361預定訂單，首批訂單料9月16日陸續交付。
U1機械人分為Lite、Pro和Ultra三個版本。 Lite版本售價11.98萬元，Pro版售價16.98萬元，Ultra男款售價99萬元，而女款售價88萬元。
具備正常溝通和眼神注視互動
報道提及，U1系列分別推出男款及女款，按真人等比例打造，男款身高1.83米，體重42公斤；女款身高1.68米，體重35.2公斤。兩款產品均搭載88個高自由度運動關節，可實現高度擬人化仿生動作與姿態。機身支援Wi-Fi連接，單次充電可支援2至4小時連續運行。
U1機械人採用華為專屬情感人工智能（AI）大模型，所有交互數據在本地加密存儲，不強制上傳至雲端。該系列機械人定位家庭情感陪伴場景，搭載「養成系」情感大模型，具備正常溝通和眼神注視互動等功能，產品僅對成年人銷售。