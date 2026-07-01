內地公布教育發展「十五五」規劃 提出推進AI全學段教育

《規劃》提出總體要求，到2030年，要令教育強國的建設取得顯著成效、高質量教育體系基本建成；德智體美勞全面培養體系更加健全，立德樹人成效更加顯著，人民群眾教育獲得感顯著增強，教育對科技和人才的支撐更加有力，學習型社會基本形成，令中國教育的國際影響力、競爭力和話語權顯著提升。

國務院日前印發《教育發展「十五五」規劃》（下稱《規劃》)，對「十五五」時期加快建設教育強國作出部署。當中計劃將人工智能AI教育納入各級學校教學體系，以配合國家推動科技創新的布局。

《規劃》圍繞塑造立德樹人新格局、強化教育對科技和人才的支撐、全面提升教育公共服務質量和水平、培養造就高水平教師隊伍、擴大高水平教育對外開放5個方面，安排了23項戰略任務，當中包括「著力提升學生能力素養」，提出要推進AI全學段教育，提升學生AI素養，增強提出及解決問題的能力。其中北京目前已有逾1,400多間中小學全面開設AI通識課，每學年不少於8個課時。

推進新一輪「雙一流」建設

另一戰略任務是「強化教育對科技和人才的支撐作用」，推進新一輪「雙一流」(即內地官方認證的世界一流大學及學科)建設。清華大學教育學院教授李立國表示，「是希望各類高校都能各安其位、發揮優勢、辦出特色、辦出水平，更好服務國家戰略……要成為拔尖創新人才培養的主陣地，基礎研究的主力軍，和重大科技突破的策源地」。