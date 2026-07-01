中國旅行博主赴菲律賓「打工換宿」中落藥陷阱　損失2萬及戒指

中國一名女性旅行網紅李大璐（化名）日前赴菲律賓馬尼拉，準備展開為期14日的「打工換宿」旅程。她抵達首日便疑似遭兩名陌生女子設局落藥迷暈，隨身現金及戒指被偷走，銀行卡更在短短數小時內被刷20多之次，損失近2萬元人民幣。 赴菲打工換宿遇2陌生女子熱情搭訕 旅行網紅6月18日凌晨自日本飛抵馬尼拉，原訂與提供「打工換宿」機會的旅館人員碰面。當天上午，她在飯店附近購買椰子水時，遭兩名中年女子主動搭話。其中一人自稱「Abby」，表示曾赴日本工作半年，另一人則自稱是她的堂妹。

由於對方態度熱情，不僅介紹當地景點、協助翻譯路牌，還提醒她注意財物安全，李女逐漸放下戒心。下午三人相約逛市場及商場，對方更詢問她使用哪家銀行卡，並建議重要證件不要放在酒店，以免遺失。李女因此返回酒店，將護照、身分證及銀行卡全數帶在身上，再與兩人會合。

當天下午4時許，三人搭乘計程車前往教堂途中，兩名女子購買飲料及鴨仔蛋等點心分享。李女表示，自己喝下對方遞來的水蜜桃口味飲品後開始感到異常疲倦，之後又食用麵餅及湯品，不久便完全失去意識。 飲品遭落藥 銀行卡被刷20多次 直到隔天凌晨近2時，她才在酒店門口被陌生計程車司機叫醒。當時她僅簡單確認證件及銀行卡仍在身上，回房後再度昏睡，直到下午才恢復清醒。此時她發現身上的3,000披索、5,000日圓、20歐元現金及銀戒指全數遭竊，而銀行帳戶顯示，自6月18日晚上至6月19日凌晨期間，銀行卡遭兩間自助提款機刷了20多次，累積損失近2萬元人民幣。更令她不解的是，最後一筆交易發生時，銀行卡已回到自己手中，因此懷疑資料可能遭到複製。