香港公務員赴台旅遊遭查出擁台籍　被控逃避兵役法庭判無罪

一名擁有台灣護照的香港男公務員，早前被台灣當局發現達到服兵役年齡，卻未有接受徵兵體檢，涉嫌違反當地的《妨害兵役治罪條例》。涉事男子否認逃避兵役、強調對居台灣母親二十多年前為他申請台灣護照一事毫不知情。法庭考慮到被告自幼在香港成長，與台灣連繫因素淡薄，加上其台灣戶籍及護照均由母親在被告年幼時一手代辦，裁定他無罪。

曾被要求回台處理兵役事宜

案情指，在香港出生的胡姓被告曾於1999年8月前往台灣，其母親同月為當時年幼的被告在台中市西屯區設立戶籍及申請台灣護照。被告之後先後用台灣護照出境5次、入境4次，最後一次出境是2005年2月；其母2006年底為被告辦理兵籍調查，翌年辦理遷出登記註銷戶籍。

被告隨後在2016年2月用香港特區護照入境台灣，由於他並不具備海外適齡入伍的「僑民役男」身份，隨即被台灣當局列入徵兵監管名單。他在當時至2018年8月期間，曾4度以香港居民身份申請赴台旅遊，台中市西屯區公所遂去信至其原本台灣戶籍地址及刊登公告催促，要求他在6個月內返回台灣處理兵役事宜。然而限期2019年初屆滿後，被告仍未有按指示接受兵役體檢，故被控「無故未接受徵兵處理」罪。