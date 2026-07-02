廣湛高鐵︱佛山站開通 18分鐘直達廣州

佛山站總建築規模29.4萬平方米，是廣湛高鐵已運行站點中建築規模最大的高鐵站，初期年發送旅客約460萬人次，遠期可達600萬人次。佛山站的設計採用綠色低碳理念，在站台區域布置了‌512套導光管採光系統，將自然光引入9,380平方米的照明區域，預計每年為站房省下‌26.7萬度電。車站照明系統採用了內地高鐵站房首創的直流集中照明控制系統，車站照度傳感器可根據自然採光和客流密度自動調節負載，使空調能耗下降逾15%、生風系統節能20%。

佛山站的開通大幅優化了粵港澳大灣區的路網格局，車站位於佛山中心城區，可實現廣州、佛山兩座萬億級城市的中心最快18分鐘直達，實現深度融合、一體化發展。