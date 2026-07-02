15歲仔好奇尿道插入2針休克入院　手術取出全生鏽(有片)

青春期孩子在身體發育和自我探索階段，或會因缺乏科學認知做出危險行為。蘇州一名15歲少年，早前因高熱、嘔吐，從外院緊急轉入蘇州大學附屬兒童醫院。原來大約兩星期前，他出於好奇將兩根長約10厘米的針灸針塞入尿道，但因害怕和羞於啟齒一直隱瞞，導致尿道異物引發嚴重感染，休克入院。

綜合《揚子晚報》及《新聞晨報》等內地媒體報道，蘇大附兒院泌尿外科副主任醫生夏紅亮表示，少年入院時已處於感染性休克狀態，神志模糊，病情一度危及生命。經多學科聯合評估，團隊最終通過膀胱鏡微創方式，完整取出兩根已經生銹的針灸針。經過救治，患兒恢覆良好，目前已出院回到家中靜養。夏醫生指，尿道內異物有時會向深處移動，但針灸針這類尖銳物品不同，它可能卡在尿道內，他說：「針灸針是銳器，對尿道和周圍組織的損傷很大」。隨著孩子身體活動，針體可能刺破尿道，進入尿道旁組織間隙。