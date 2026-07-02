白俄羅斯總統出席兒子北大畢業禮 強調「未來屬於中國」

6月30日盧卡申科到訪北京大學，由校黨委書記何光彩及校長高松接待，雙方就深化教育、科研及人才培育合作交換意見。盧卡申科並出席北京大學與白俄羅斯國立大學合作項目相關活動，肯定兩校長年合作成果，認為雙方共同培養人才具有良好基礎與廣闊發展空間。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）近日展開第17次訪華行程，由於事前內地官方未公開宣布，加上出發前先赴莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，引發各界關注。有學者指出，盧卡申科此行主要是出席幼子尼古拉（Nikolai Lukashenko）北大畢業禮，故定調為「私人性質」。

盧卡申科表示，希望在現有生命科學本科雙學位項目基礎上，持續優化培養機制、擴大招生規模，並拓展更多學科合作。他強調，教育合作應服務國家發展需求，鼓勵白俄羅斯青年將在中國學習的知識與技術投入國家建設、科技成果轉化及創新創業，進一步提升白俄羅斯整體競爭力。

高度讚揚中國沉著冷靜

盧卡申科在畢業禮上發表演說，高度讚揚中國在國際局勢變化中始終保持沉著冷靜、堅定前行，並表示「未來屬於中國」，再次展現其對中國發展模式的高度肯定。