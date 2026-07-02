白俄羅斯總統出席兒子北大畢業禮 強調「未來屬於中國」

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）近日展開第17次訪華行程，由於事前內地官方未公開宣布，加上出發前先赴莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，引發各界關注。有學者指出，盧卡申科此行主要是出席幼子尼古拉（Nikolai Lukashenko）北大畢業禮，故定調為「私人性質」。
6月30日盧卡申科到訪北京大學，由校黨委書記何光彩及校長高松接待，雙方就深化教育、科研及人才培育合作交換意見。盧卡申科並出席北京大學與白俄羅斯國立大學合作項目相關活動，肯定兩校長年合作成果，認為雙方共同培養人才具有良好基礎與廣闊發展空間。
盧卡申科表示，希望在現有生命科學本科雙學位項目基礎上，持續優化培養機制、擴大招生規模，並拓展更多學科合作。他強調，教育合作應服務國家發展需求，鼓勵白俄羅斯青年將在中國學習的知識與技術投入國家建設、科技成果轉化及創新創業，進一步提升白俄羅斯整體競爭力。
高度讚揚中國沉著冷靜
盧卡申科在畢業禮上發表演說，高度讚揚中國在國際局勢變化中始終保持沉著冷靜、堅定前行，並表示「未來屬於中國」，再次展現其對中國發展模式的高度肯定。
公開資料顯示，現時21歲的尼古拉順利完成北京大學與白俄羅斯國立大學生物技術聯合培養計劃，取得中、白俄兩國雙學位文憑。盧卡申科也表示，希望未來有更多白俄羅斯青年赴中國學習中文、了解中國文化，持續深化兩國青年交流及民間友誼。
行前低調未官宣 學者：定調私人訪問
值得注意的是，盧卡申科此次訪中行程與一般外國元首訪陸模式不同。白俄官方僅在出訪前表示將展開東亞、東南亞多國訪問，但未公布目的地，大外交部也未如往例提前發布接待消息。外界並注意到，盧卡申科是在與普京於莫斯科進行非正式會談後，直接搭機前往北京，相關安排引發外界對訪問內容及目的的諸多揣測。
中國國際問題研究院歐亞研究所副所長韓璐則表示，盧卡申科去年也曾以私人性質訪陸，今年同樣屬於私人訪問，因此未事先公布行程屬正常安排。她分析，面對白俄羅斯經濟發展壓力及區域安全情勢變化，國家主席習近平6月29日上午在北京釣魚台國賓館會見盧卡申科，雙方也就經貿合作及地區局勢等重要議題交換意見。
近年中國與白付俄羅斯關係緊密，兩國於2022年建立全天候全面戰略夥伴關係，官方形容彼此是「鐵兄弟」。2025年雙邊貿易額達88.6億美元，年增5.5%，已連續三年突破80億美元。隨著白俄羅斯於2024年正式加入上海合作組織，外界預料雙方未來在經貿、科技、教育及區域合作等領域仍將持續深化。
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