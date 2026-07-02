肺泡蛋白沉積症｜女童久咳2個月險死 肺部抽出3公升「牛奶」

化名「楚楚」的女童兩個月前開始反覆乾咳，雖然接受治療後症狀一度減輕，但不久又復發，且逐漸出現呼吸困難。家屬帶著孩子四處求醫，醫生曾在支氣管鏡檢查時發現肺泡灌洗液呈現異常乳白色，但一路無法確認病因。

湖北一名6歲女童持續乾咳、呼吸急促長達2個月，至武漢兒童醫院就診，才查出罹患罕見的「肺泡蛋白沉積症」pulmonary alveolar proteinosis，PAP），並透過兩次全肺灌洗（Whole Lung Lavage）手術，從雙肺清出超過3公升乳白色、宛如牛奶般的蛋白沉積液。抽出沉積液後女童改善呼吸功能，目前已康復出院。

醫生指出，正常肺泡如同海綿上的細小孔洞，負責氧氣與二氧化碳交換；然而肺泡蛋白沉積症患者的肺泡，會被大量蛋白質及脂質物質填滿，就像海綿孔隙被泥漿堵住，導致氧氣交換受阻，患者容易出現乾咳、胸悶、呼吸困難，嚴重時甚至可能導致呼吸衰竭、低血氧及肺纖維化，危及生命。

直到今年6月，楚楚轉至另一間醫院就診，呼吸內科團隊透過胸部影像、肺部病理切片、支氣管鏡灌洗液及基因分析等多項檢查，最終診斷為罕見疾病「肺泡蛋白沉積症」。

兩度洗肺 清出超3公升沉積物

目前，全肺灌洗是國際公認治療肺泡蛋白沉積症最有效的方法之一，但兒童患者因肺部及氣道較小，手術難度遠高於成人，必須在清洗一側肺臟的同時，維持另一側肺臟正常換氣，因此風險相當高。

為了替楚楚進行手術，醫院呼吸內科、麻醉科及多個專科組成團隊，術前多次模擬演練，確認每個細節。手術時，醫生利用特殊雙氣囊導管分隔左右主支氣管，再將大量生理食鹽水注入肺部，透過高頻震盪將沉積物震鬆後吸出。