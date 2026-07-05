深圳好去處｜深圳國際美術館等3大文藝展有得睇又有得玩 沉浸式體驗中國文化

這座新晉藝術地標的北館B1層5號廳，正舉行大型展覽《匠作中國：傳統造物與設計新生》，展期至2026年12月31日。 展覽涵蓋陶瓷、漆器、竹編、剪紙、紡織、彩扎、木雕、金屬等多種手工藝作品。匠人、設計師與藝術家將思想與情感注入器物，使每件作品都與生活連在一起，讓非遺工藝美學與當下生活相互映照。展館面積很大，足以走走停停逛個半天。

特別值得一去的，還有今年3月才新開的「匠作品牌館」，該館以精品展陳、文化收藏、非遺體驗三大功能為核心，讓東方匠作化為觸手可及的生活美學。這裏的展品不單「睇得」，更「玩得」，小朋友能夠親身參與工藝手作，並將自家匠作帶回家，比單單觀看展品更能感受到傳統工藝的魅力。 匠作中國 地址：深圳灣文化廣場北館B1樓5號廳

展期：即日至2026年12月31日

開放時間：周二至周日10:00-18:00（17:00起停止入場）

票價：60元/人（「深圳灣文化廣場」小程序預約購票）

深圳國際美術館「國寶歸來」展：看圓明園獸首 玩DIY手作 今年5月30日，深圳光明科學城迎來了一座世界級文化新地標——深圳國際美術館。這座位於光明中心區科學公園內的藝術殿堂，由中國工程院院士崔愷領銜設計，建築本身就是另一件傑作，值得前往打卡。 深圳國際美術館由南北兩館並置，取「同舟共濟」為設計理念，兩館各有特色。南館以厚重石材立面呈現西方經典藝術的質感，北館則以輕盈金屬幕牆演繹東方美學的流動與通透。一實一虛、一重一輕，展現東西建築之美。兩座館之間的中庭位置採用獨特的「月亮門」設計，取「灣區生明月，月是故鄉明」之意，外觀亮麗。

開館之際，七大展覽同步開幕。其中，《國寶歸來——圓明園獸首與古代中國的物質記憶》便是國寶級展覽，七尊圓明園獸首銅像首次齊聚深圳，與商周青銅禮器、北朝石刻造像共同展現中華文明的悠久歷史，展期至7月20日。 同期還有展至7月29日的《縑素綿延》，匯集齊白石、張大千、徐悲鴻等名家經典藝術，以及展至11月20日的《東方根脈與當代轉化》，展示中國抽象藝術。 必去還有兒童美術館。小朋友可以在DIY工坊親手製作十二生肖彩色版畫，在遊玩中感受傳統非遺技藝的精妙。

深圳國際美術館 地址：光明中心區科學公園南側

交通：地鐵6號線「光明站」D出口

開放時間：周二至周日10:00-18:00（周一閉館）

票價：設全價票、親子票、家庭票等多種票種

關山月美術館「德化瓷」展：必看0.2毫米薄胎瓷 坐落於福田中心區、緊鄰蓮花山公園的關山月美術館，是深圳極具代表性的文化地標。這座以嶺南畫派大師關山月命名的美術館，建築本身自成一景——前半部分為半圓形設計，與周邊的深圳中心書城、少年宮、音樂廳、圖書館共同構成了深圳的文化核心圈。 館內正舉行年度重磅特展 「非·常白——『中國白 德化瓷』美學大展」 ，展期至7月9日，是2026年深圳文博會大灣區重點精品文化項目。 展覽匯集220件套德化白瓷精品，涵蓋30件古代珍品與190件現當代藝術佳作。德化白瓷素有「白如雪、明如鏡、薄如紙、聲如磬、潤如玉」的美譽，展覽以「非常·道」、「非常·形」、「非常·器」三大篇章，帶領觀眾從千年文脈、極致技藝到生活美學，沉浸式感受「以德化人」的文化內涵。

對於小朋友來說，必看的有連德理代表作《神話》，這件藝術品瓷衣厚度僅0.2毫米，薄如蟬翼，堪稱薄胎瓷藝巔峰；而蘇獻忠作品《紙》，則以堅硬白瓷做到柔軟如紙的質感，都能令人看得嘖嘖稱奇。