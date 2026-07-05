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中國
出版：2026-Jul-05 07:00
更新：2026-Jul-05 07:00

深圳好去處｜深圳國際美術館等3大文藝展有得睇又有得玩 沉浸式體驗中國文化

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深圳好去處｜深圳國際美術館等3大文藝展有得睇又有得玩 沉浸式體驗中國文化

深圳好去處｜深圳國際美術館等3大文藝展有得睇又有得玩 沉浸式體驗中國文化

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暑假將至，想帶小朋友北上深圳，來一場傳統文化之旅，那麼以下三個大型展覽絕對不能錯過。從非遺工藝、到千年瓷藝、再到國寶文物，有得看有得玩，沉浸式感受中華文化之美。

文章出處：「當代中國」網站

深圳灣文化廣場「匠作中國」展：「能動手」的非遺展

若說到最新落成、位置又最近香港的文化藝術類展館，就不能不提深圳灣文化廣場了。

它位於深圳灣人才公園內，於去年11月落成啟用。展館建築亮眼，本身就是一件藝術品。「海邊原石」的造型、極簡流暢的線條，外型已足夠吸引小朋友駐足打卡。

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深圳灣文化廣場由9座錯落分布的原石形建築而成，外型亮麗，每一角落都能拍出藝術圖片，是一家大小的打卡好去處。（圖片來源：深圳灣文化廣場公眾號） 深圳灣文化廣場位於深圳南山後海黃金地段，毗鄰人才公園，地鐵13號線直達，交通十分方便。（圖片來源：視覺中國）

這座新晉藝術地標的北館B1層5號廳，正舉行大型展覽《匠作中國：傳統造物與設計新生》，展期至2026年12月31日。

展覽涵蓋陶瓷、漆器、竹編、剪紙、紡織、彩扎、木雕、金屬等多種手工藝作品。匠人、設計師與藝術家將思想與情感注入器物，使每件作品都與生活連在一起，讓非遺工藝美學與當下生活相互映照。展館面積很大，足以走走停停逛個半天。

「匠作中國」展示由彩扎、竹編、漆藝、剪紙、陶瓷等多種手工藝大作，其中巨型獅頭便是由非遺工藝「彩扎」而成，不少展示區都是互動的，適合小朋友前來體驗。 （圖片來源：蜜罐收藏家@小紅書、JessiecZ@小紅書、DoveYoung@小紅書） 現場有印章雕刻活動，小朋友可以親身參與，完成後還能把手作帶回家。（圖片來源：蜜罐收藏家@小紅書）

特別值得一去的，還有今年3月才新開的「匠作品牌館」，該館以精品展陳、文化收藏、非遺體驗三大功能為核心，讓東方匠作化為觸手可及的生活美學。這裏的展品不單「睇得」，更「玩得」，小朋友能夠親身參與工藝手作，並將自家匠作帶回家，比單單觀看展品更能感受到傳統工藝的魅力。

匠作中國

  • 地址：深圳灣文化廣場北館B1樓5號廳

  • 展期：即日至2026年12月31日

  • 開放時間：周二至周日10:00-18:00（17:00起停止入場）

  • 票價：60元/人（「深圳灣文化廣場」小程序預約購票）

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深圳國際美術館「國寶歸來」展：看圓明園獸首 玩DIY手作

今年5月30日，深圳光明科學城迎來了一座世界級文化新地標——深圳國際美術館。這座位於光明中心區科學公園內的藝術殿堂，由中國工程院院士崔愷領銜設計，建築本身就是另一件傑作，值得前往打卡。

深圳國際美術館由南北兩館並置，取「同舟共濟」為設計理念，兩館各有特色。南館以厚重石材立面呈現西方經典藝術的質感，北館則以輕盈金屬幕牆演繹東方美學的流動與通透。一實一虛、一重一輕，展現東西建築之美。兩座館之間的中庭位置採用獨特的「月亮門」設計，取「灣區生明月，月是故鄉明」之意，外觀亮麗。

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深圳國際美術館內的「月亮門」並非一個靜態的洞口，而是一個由數百條金屬索和亞克力板構成的大型藝術裝置。它會隨着日出日落和燈光的變幻，動態模擬月亮從朔月到望月的「陰晴圓缺」，是必去的打卡點。（圖片來源：視覺中國） 深圳國際美術館位於光明科學城，也是深圳重要文化設施之一。它與科學技術館、科學公園等共同構成了光明區的文化藝術、科學地標，是又一親子好去處。（圖片來源：視覺中國）

開館之際，七大展覽同步開幕。其中，《國寶歸來——圓明園獸首與古代中國的物質記憶》便是國寶級展覽，七尊圓明園獸首銅像首次齊聚深圳，與商周青銅禮器、北朝石刻造像共同展現中華文明的悠久歷史，展期至7月20日。

同期還有展至7月29日的《縑素綿延》，匯集齊白石、張大千、徐悲鴻等名家經典藝術，以及展至11月20日的《東方根脈與當代轉化》，展示中國抽象藝術。

必去還有兒童美術館。小朋友可以在DIY工坊親手製作十二生肖彩色版畫，在遊玩中感受傳統非遺技藝的精妙。

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深圳國際美術館舉辦「國寶歸來」展覽，將七尊圓明園獸首銅像首次齊聚在深圳，包括牛、虎、猴、豬四尊真品及馬、鼠、兔三尊復原件。（圖片來源：Raj_Wu@小紅書） 「國寶歸來」展同時也展出了76組商周時期的青銅禮器等珍貴文物，十分值得帶小朋友一同參觀。（圖片來源：深圳國際美術館公眾號） 深圳國際美術館內有手作活動，讓小朋友在遊玩中學習非遺技藝。（圖片來源：Zsy341@小紅書） 深圳國際美術館館內有不少有趣的互動設施，圖為《聚合彩虹》，由丹麥藝術家設計，運用光、霧、水和顏色，創造出一種如夢似幻的感覺。（圖片來源：深圳國際美術館公眾號）

深圳國際美術館

  • 地址：光明中心區科學公園南側

  • 交通：地鐵6號線「光明站」D出口

  • 開放時間：周二至周日10:00-18:00（周一閉館）

  • 票價：設全價票、親子票、家庭票等多種票種

關山月美術館館藏關山月作品逾800件，獲評首批國家重點美術館。1994年，關山月先生決定將畢生創作的代表作品及一批文獻資料無償捐獻給深圳。為永久珍藏這些藝術瑰寶，深圳市政府決定興建一座以他名字命名的美術館。（圖片來源：視覺中國） 關山月美術館以中國著名國畫家關山月先生命名。建築設計巧妙地呼應了名字：從高處俯瞰，建築的一部分隱含「山」字的形意，而另一側的辦公大樓則帶有「月」的神韻，含蓄地體現了「山月」之意。（圖片來源：視覺中國）

關山月美術館「德化瓷」展：必看0.2毫米薄胎瓷

坐落於福田中心區、緊鄰蓮花山公園的關山月美術館，是深圳極具代表性的文化地標。這座以嶺南畫派大師關山月命名的美術館，建築本身自成一景——前半部分為半圓形設計，與周邊的深圳中心書城、少年宮、音樂廳、圖書館共同構成了深圳的文化核心圈。

館內正舉行年度重磅特展 「非·常白——『中國白 德化瓷』美學大展」 ，展期至7月9日，是2026年深圳文博會大灣區重點精品文化項目。

展覽匯集220件套德化白瓷精品，涵蓋30件古代珍品與190件現當代藝術佳作。德化白瓷素有「白如雪、明如鏡、薄如紙、聲如磬、潤如玉」的美譽，展覽以「非常·道」、「非常·形」、「非常·器」三大篇章，帶領觀眾從千年文脈、極致技藝到生活美學，沉浸式感受「以德化人」的文化內涵。

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對於小朋友來說，必看的有連德理代表作《神話》，這件藝術品瓷衣厚度僅0.2毫米，薄如蟬翼，堪稱薄胎瓷藝巔峰；而蘇獻忠作品《紙》，則以堅硬白瓷做到柔軟如紙的質感，都能令人看得嘖嘖稱奇。

關山月美術館正在展出的「非·常白——『中國白 德化瓷』美學大展」，匯集了220件套古今德化白瓷精品，可從中感受中國陶瓷藝術的精湛技術。（圖片來源：Discover大灣區） 展覽中最值得看的，是這個名為《神話》的女神造型，陶瓷非常薄，僅0.2毫米，連髮絲都清晰可見。（圖片來源：Eisu@小紅書）

德化白瓷澄澈純粹的質感，對應君子仁、義、智、勇、潔的高尚品格。家長可以帶小朋友一邊欣賞「薄如紙」的瓷塑作品，一邊講解背後的品德故事。

關山月美術館

  • 地址：深圳市福田區紅荔路6026號

  • 交通：地鐵3號線蓮花村站D出口，或3號線／2號線少年宮站F2出口

  • 開放時間：周二至周日 9:00-17:00（16:30停止入場），周一閉館（法定節假日除外）

  • 票價：常設展覽免費入場；「非·常白——『中國白 德化瓷』美學大展」全價票68元，團體票低至38元。6周歲以下兒童由成人陪同可免票入場。

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深圳這三座大型藝術場館，從非遺工藝，到千年瓷藝，再到國寶文物，各自展現了中國文化不同面向的精彩。今個暑假，帶上孩子，在舒適的藝術空間中沉浸式認識中國文化吧！

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