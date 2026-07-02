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中國
出版：2026-Jul-02 19:44
更新：2026-Jul-02 19:44

中國專題｜萬里長城竟然「有層皮」！為何會出現？專家紛關注

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敦煌研究院研究館員武發思用紅外熱成像儀拍攝明長城永昌段生物結皮。

敦煌研究院研究館員武發思用紅外熱成像儀，拍攝明長城永昌段生物結皮。(新華社)

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說起要保護建築物結構，一般會想到是用各式建材大維修。中國的一項空前龐大的建築——萬里長城，如何對抗風化，一直是文物保護領域的關注重點。過去若使用化學加固材料，有兼容性低而且有效期短等問題，據報一種名為「生物結皮」的天然生態層，已被證實能有效地加固長城牆體表層。類似的大自然寶貴資源，在全球文化遺產保護領域的應用亦愈趨廣泛。

「夯土長城」保留較多歷史原貌

大眾日常在旅遊廣告或北京看到的長城，多數是經過現代修復的部分。相較之下，中國西北的「夯土長城」(即以古法建築的土牆)，則保留了較多的歷史原貌。這些由古人就地取材、以黃土分層壓實(或稱「夯實」)而成的土牆，歷經千年風雨，長期暴露於自然環境之中，正面臨表層風化和侵蝕等威脅。

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藍藻地衣等與土壤顆粒膠結形成「生物結皮」

敦煌研究院、中國科學院西北生態環境資源研究院等單位，多年積累的野外調查結果，加上實驗對比以及深入分析，得出「生物結皮」有助加固長城牆體表層的結論。「生物結皮」是由藍藻、地衣、蘚類等微小生物，與土壤顆粒膠結形成的地表複合體。研究人員在野外調查中發現，在中國西北地區，「生物結皮」在夯土長城遺址表面覆蓋度高達67%，是保護長城的「活皮膚」。

「生物結皮」具防風固土之效

中國科學院西北研究院副研究員段育龍表示，「生物結皮」與長城遺址表面夯土基質(即古法土牆的泥土)天然融合，宛如一層薄薄的「皮膚」，兼具防風固土、減緩侵蝕、維護牆體穩定之效，「我們的研究表明，『生物結皮』具備自我維持與修復能力，與夯土材質(即古法土牆材質)高度兼容，堪稱理想的綠色保護材料」。

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化學加固材料存在多種問題

歷經千年的長城，長期暴露於自然環境中，不少夯土長城面臨表層風化、裂隙擴張、牆腳被掏空倒塌等結構受損威脅，不僅破壞了長城的歷史風貌，更威脅其結構穩定性。敦煌研究院研究館員武發思認為，傳統岩土工程加固技術已為長城的結構安全打下堅實基礎，但化學加固材料在防風化方面存在兼容性低、有效期短等問題，部分材料在硬化後可能降低表層透氣性，導致鹽分積累。有見及此，研究人員轉向自然生態智慧，探索文物及生物群落和諧共生的綠色保護技術。

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中國科學院西北研究院研究員賈榮亮在秦長城渭源段採集長城本體監測數據。 中國科學院西北研究院副研究員段育龍在秦長城渭源段採集生物結皮樣品。 敦煌研究院研究館員武發思用紅外熱成像儀拍攝明長城永昌段生物結皮。 位於北京市懷柔區的慕田峪長城。(互聯網)

「生物結皮」表面如「防護傘」

研究團隊透過大量對比觀測，發現「生物結皮」對長城的保護就像「多面手」，表面如「防護傘」，緩衝雨滴擊濺，結構如「透氣雨衣」，既能阻隔雨水滲入，同時保持牆體透氣，讓水氣自由蒸發；內層更以絲狀藍藻、菌絲及苔蘚假根交織成網，緊緊「縫合」土體，大幅提升其承重與防斷裂能力，令牆身在面對風雨時更加「柔韌」。

研究人員指，中國夯土長城和世界範圍廣泛分布的土遺址，長期面臨表層風化等威脅，探索綠色、長效的保護技術，已成為文物保護領域關注的熱點問題。對於「生物結皮」等發現，中國科學院西北研究院研究員賈榮亮表示，「這些源於大自然的寶貴資源，為長城保護帶來了新的科學啟迪」。

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自然方案在全球文化遺產保護應用趨廣泛

綠色、環保、生態、可持續的保護理念，已逐漸成為文物保護的共識。近年基於自然解決方案的理念，在全球文化遺產保護領域的應用愈趨廣泛，例如英國牛津大學利用植物軟覆蓋技術保護城牆遺址；敦煌研究院分別與中國科學院西北研究院、四川省文物考古研究院合作，嘗試借用生態方法，保護甘肅通渭戰國秦長城，以及四川廣漢三星堆遺址。

致力構建「人工結皮繁育與接種技術」

研究人員表示，將在現有基礎上進一步放大「生物結皮」的保護效能。針對自然條件下生物結皮拓殖需數年至數十年的瓶頸，團隊正借助人工培育及接種技術深入探索，致力構建「人工結皮繁育與接種技術」體系，力爭縮短「生物結皮」的自然形成周期。與此同時，研究團隊正全面調查不同氣候區的長城，利用基因分析技術，篩選出具備保護功能的關鍵菌群，全面評估其科研與保育價值。

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「生物結皮」並非百利而無一害

「生物結皮」彷彿是「夯土長城」的天然救星，但原來它並非「有百利而無一害」。研究人員指，在半濕潤及濕潤區域，過剩的水分可能導致植物過度生長，引發根系破壞牆體；而「生物結皮」亦會吸引螞蟻、蚯蚓等小型動物，造成結構上的額外破壞及干擾。賈榮亮表示，專家們將結合遙感(即衛星和航拍探測)與地面觀測，追蹤「生物結皮」的動態，精準捕捉其保護以及破壞夯土長城的臨界點，以便在最準確的時機出手干預，防止這層「活皮膚」由保護古蹟變成破壞古蹟。

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從「與自然對抗」走向「與自然共生」

從傳統的化學加固到如今的「生物結皮」，長城的保護思路正從「與自然對抗」走向「與自然共生」。這層由微小生物織成的「活皮膚」，不僅拉近古老文明與現代科技的距離，更展示了以自然為本的方案在文化遺產保育中的巨大潛力。

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