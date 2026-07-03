九把刀《功夫》票房慘淡 文化部長：向納稅人道歉

立法院教育文化委員會昨日（7月2日）審查文化部公務預算，立委羅智強再質疑官方出資1.5億元補助作家九把刀拍攝電影《功夫》，結果票房僅收4,693萬台幣，公帑血本無歸，文化部長李遠對此表示道歉。

李遠在立法院回應《功夫》票房失利一事：「我必須承認，專案投資的風險非常大，講到《功夫》，我個人沒有經歷，但是我想當年會花這麼多錢投資《功夫》，可能就是因為當時他們看好這個九把刀，他曾經好幾部電影都賣得好幾億元，他想用這部電影作為一個台灣好久沒有的功夫片，具有一種開創性，以上是我後來去查資料為甚麼這樣願意投資，結果的確令人非常傻眼，所以我個人在這邊代表文策院投資《功夫》慘賠，我個人道歉！向所有關心台灣影視的人還有納稅人道歉！」