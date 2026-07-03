西安商場服裝代理商墮樓亡 疑涉違約被追討1154萬

陝西省西安市商場「賽格際購物中心」7月1日發生墜樓事件，一名服裝代理商負責人疑與商場爆發千萬債務糾紛，由商場一躍而下身亡，由於當時逛街人潮眾多，許多民眾目擊。

疑因「拆單」引起糾紛

死者為陝西一間公司負責人，嚴姓男子長期在該商場經營運動品牌門市，其公司代理Nike、adidas、New Balance等著名運動品牌，是陜西本當地模最大的服裝代理商之一。

然而，報道指出，嚴男疑似因2021年商場周年慶期間，其員工違規「拆券」促銷，引發逾千萬元人民幣違約金爭議，商場指控其大量違規拆分訂單套取優惠券，依合約追討違約金1154.6萬元人民幣。