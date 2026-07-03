西安商場服裝代理商墮樓亡 疑涉違約被追討1154萬

陝西省西安市商場「賽格際購物中心」7月1日發生墜樓事件，一名服裝代理商負責人疑與商場爆發千萬債務糾紛，由商場一躍而下身亡，由於當時逛街人潮眾多，許多民眾目擊。
疑因「拆單」引起糾紛
死者為陝西一間公司負責人，嚴姓男子長期在該商場經營運動品牌門市，其公司代理Nike、adidas、New Balance等著名運動品牌，是陜西本當地模最大的服裝代理商之一。
然而，報道指出，嚴男疑似因2021年商場周年慶期間，其員工違規「拆券」促銷，引發逾千萬元人民幣違約金爭議，商場指控其大量違規拆分訂單套取優惠券，依合約追討違約金1154.6萬元人民幣。
朋友嘆從未拖欠員工薪水
嚴男友人張姓男子透露，嚴男白手興家，事業高峰時曾擁有約500家門市，近年因經營困難，一度出售部分門市，只為確保員工薪資如期發放，「他從來沒有拖欠員工薪金，也沒有向朋友抱怨經濟壓力，更沒開口借過錢。」友人感嘆，嚴男近年疑似出現抑鬱傾向，經常深夜發文感嘆人生，並向朋友傳訊息叮囑「好好活著」。今年5月再次見面時，已明顯感受到他話變少、反應遲緩。
《鳳凰網》引述賽格商場一名店鋪員工透露，所有商店、專櫃消費券產生的貨款，均由賽格統一管帳，資金先歸集至商場方，再與商戶進行結算，而拆單早已是「潛規則」，「賽格每個人銷售壓力都比較大，許多高客單價品牌，都有拆單的情況。」事件當地官方已介入調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章