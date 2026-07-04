江蘇警搗破黃牛集團　前IT人研外掛程式搶飛賺千六萬

難怪永遠搶不到！官方《央視》曝光一宗驚人黃牛案件，疑犯利用自行開發的搶票外掛程式，搭配200多部手機組成「手機牆」，在演唱會開票瞬間大量搶票，再以高價轉售牟利，非法獲利逾1,600萬元人民幣（約1,849萬港元）。

曾開發程式搶購限量球鞋

報道指出，根據江蘇省鎮江市檢方表示，案件源於2024年10月南京市一場熱門演唱會，當時不少民眾反映門票開賣即秒殺，卻有黃牛在網上高價兜售，引起警方調查。經查，主嫌李姓男子曾任軟件研發人員，早年曾開發搶購限量球鞋的外掛程式牟利，之後將技術升級，改為專門搶購演唱會門票。