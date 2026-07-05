髮網菌｜梳化長出「黑色小刷」 　廣東女得悉真相後崩潰（有片）

廣東省近日高溫多雨，潮濕天氣不僅讓衣物難乾，連家具也可能成為髮網菌（Stemonitis）的溫床。一名廣州女子日前發現家中梳化底部長出數個「黑色小刷」，原本不以為意，但短短幾日竟逐漸變大，嚇得她趕緊上網求助。

「黑色小刷」竟是髮網菌

網民肉肉小姐表示，「有一天突然發現梳化底部，出現了幾個黑黑的小點，一開始沒在意，以為是髒了，結果過兩天變大了，湊近一看發現像黑色小刷子，附近還有一些黑色粉末」，才驚覺情況不對，隨即將照片上載到網上，希望網民協助。