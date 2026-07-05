髮網菌｜梳化長出「黑色小刷」 　廣東女得悉真相後崩潰（有片）

廣東省近日高溫多雨，潮濕天氣不僅讓衣物難乾，連家具也可能成為髮網菌（Stemonitis）的溫床。一名廣州女子日前發現家中梳化底部長出數個「黑色小刷」，原本不以為意，但短短幾日竟逐漸變大，嚇得她趕緊上網求助。
「黑色小刷」竟是髮網菌
網民肉肉小姐表示，「有一天突然發現梳化底部，出現了幾個黑黑的小點，一開始沒在意，以為是髒了，結果過兩天變大了，湊近一看發現像黑色小刷子，附近還有一些黑色粉末」，才驚覺情況不對，隨即將照片上載到網上，希望網民協助。
貼文曝光後，有熟悉真菌與黏菌生態的網友指出，這並非一般發霉，而是俗稱「髮網菌」的黏菌類生物。黑色粉末則可能是成熟後噴出的孢子，代表菌體已進入繁殖階段，而梳化內部的木質結構很可能早已被菌絲覆蓋。
髮網菌常在高溫潮濕及腐朽木材滋生
據了解，髮網菌偏好生長於高溫、潮濕及腐朽的木材表面，近期廣東持續受到高溫及降雨影響，室內濕度居高不下，若家具木框受潮腐壞，便容易成為黏菌繁殖環境。當孢子大量釋放到空氣中時，可能對呼吸道造成刺激，過敏體質或免疫力較差者更需留意。
得知原因後，女子表示，考量健康與衛生問題，已決定將梳化丟棄，以免髮網菌持續擴散。
事件也引發不少南方網民共鳴，許多人分享家中家具、木板甚至牆角長出各種霉菌。有廣東網民笑稱，「現在終於理解老一輩為甚麼都愛買紅木梳化了」，認為實木家具較耐潮濕，也較不易因布面及填充物受潮而滋生黴菌。
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廣州女子家中沙發長出黑色“小刷子”，網友驚呼：趕緊把沙發扔掉。 pic.twitter.com/2uaIuUMgAT— ying tang (@yingtan04410735) July 5, 2026